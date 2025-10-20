OnlyFans стал самой прибыльной компанией в мире по доходу на одного работника

На каждого работника OnlyFans в среднем приходится $37,6 миллиона дохода

Фото: Depositphotos

Платформа OnlyFans стала самой прибыльной компанией в мире по уровню дохода на одного работника. Об этом свидетельствует рейтинг платформы для инвесторов Barchart.

По данным, приведенным в рейтинге, на каждого сотрудника компании приходится в среднем $37,6 миллиона прибыли.

OnlyFans, популярность которой резко возросла во время пандемии COVID-19, позволяет создателям интимного контента взимать плату с подписчиков за просмотры или подписки. Платформа забирает 20% от заработка авторов.

Для сравнения, на втором месте оказалась NVIDIA с показателем $3,6 миллиона, далее – Cursor с $3,3 миллиона, Apple с $2,4 миллиона, Meta – $2,2 миллиона, а Alphabet (Google) – $1,9 миллиона на работника.

Также в рейтинге присутствуют OpenAI и Microsoft, которые имеют по $1,1 миллиона, Tesla – $0,8 миллиона, а Amazon завершает список с $0,4 миллиона на одного работника.

Таким образом, OnlyFans превосходит конкурентов из технологического сектора более чем в десять раз.

Эксперты связывают это с высокой прибыльностью модели платформы, где компания получает долю с контента, созданного пользователями, при минимальном количестве персонала.

Фото: Barchart