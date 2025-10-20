OnlyFans стал самой прибыльной компанией в мире по доходу на одного работника
Платформа OnlyFans стала самой прибыльной компанией в мире по уровню дохода на одного работника. Об этом свидетельствует рейтинг платформы для инвесторов Barchart.
По данным, приведенным в рейтинге, на каждого сотрудника компании приходится в среднем $37,6 миллиона прибыли.
OnlyFans, популярность которой резко возросла во время пандемии COVID-19, позволяет создателям интимного контента взимать плату с подписчиков за просмотры или подписки. Платформа забирает 20% от заработка авторов.
Для сравнения, на втором месте оказалась NVIDIA с показателем $3,6 миллиона, далее – Cursor с $3,3 миллиона, Apple с $2,4 миллиона, Meta – $2,2 миллиона, а Alphabet (Google) – $1,9 миллиона на работника.
Также в рейтинге присутствуют OpenAI и Microsoft, которые имеют по $1,1 миллиона, Tesla – $0,8 миллиона, а Amazon завершает список с $0,4 миллиона на одного работника.
Таким образом, OnlyFans превосходит конкурентов из технологического сектора более чем в десять раз.
Эксперты связывают это с высокой прибыльностью модели платформы, где компания получает долю с контента, созданного пользователями, при минимальном количестве персонала.
- Украинские модели заработали $123 млн на OnlyFans за три года.
- 8 октября сообщалось, что налоговый долг граждан Украины, которые в 2020-2022 годах размещали контент на платформе OnlyFans, составляет 384,7 млн грн.
