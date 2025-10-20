OnlyFans став найприбутковішою компанією у світі за доходом на одного працівника
Платформа OnlyFans стала найприбутковішою компанією у світі за рівнем доходу на одного працівника. Про це свідчить рейтинг платформи для інвесторів Barchart.
За даними, наведеними у рейтингу, на кожного співробітника компанії припадає у середньому $37,6 мільйона прибутку.
OnlyFans, популярність якої різко зросла під час пандемії COVID-19, дозволяє творцям інтимного контенту стягувати плату з передплатників за перегляди чи підписки. Платформа забирає 20% від заробітку авторів.
Для порівняння, на другому місці опинилася NVIDIA з показником $3,6 мільйона, далі – Cursor із $3,3 мільйона, Apple із $2,4 мільйона, Meta – $2,2 мільйона, а Alphabet (Google) – $1,9 мільйона на працівника.
Також у рейтингу присутні OpenAI та Microsoft, які мають по $1,1 мільйона, Tesla – $0,8 мільйона, а Amazon завершує список із $0,4 мільйона на одного працівника.
Таким чином, OnlyFans перевершує конкурентів із технологічного сектору більш ніж удесятеро.
Експерти пов’язують це з високою прибутковістю моделі платформи, де компанія отримує частку з контенту, створеного користувачами, за мінімальної кількості персоналу.
