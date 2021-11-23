"Поставлю плохой отзыв". Илон Маск сделал последнее предупреждение банку JPMorgan

Глава Tesla Илон Маск прокомментировал иск инвестиционного банка JPMorgan Chase к его компании на $162 млн. В интервью The Wall Street Journal миллиардер пригрозил оставить плохой отзыв об учреждении в интернете.

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"Если JPM не отзовет свой иск, я поставлю им одну звезду на Yelp (агрегатор отзывов о заведениях и бизнесах). Это мое последнее предупреждение!" — уточнил Маск.

Позже он также ответил на пост пользователя Twitter, опубликовавшего скриншот его комментария. "Серьезные обвинения заслуживают серьезного ответа", — написал миллиардер.

По данным издания, Маск и генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон враждуют в течение многих лет, однако их конфликт стал известен общественности только в связи с недавним с иском.

О том, что JPMorgan подал в суд на производителя электрокаров, стало известно на прошлой неделе.

Согласно жалобе, в 2014 году Tesla продала JPMorgan варрант, который можно было реализовать, если стоимость акций Tesla к моменту истечения срока действия варранта в июне и июле 2021 года будет выше указанной в договоре.

Спор возник, когда JPMorgan решил скорректировать цену исполнения: банк существенно снизил ее после твита Маска от 7 августа 2018 года о том, что тот может выкупить акции компании по $420, сделав ее частной. Банк заявил, что имел на это право, и объяснил свое решение тем, что должен был сохранить справедливую рыночную стоимость бумаг на фоне экономического эффекта от заявления миллиардера. Позже, когда Маск отказался от этой идеи, банк скорректировал стоимость в сторону увеличения.

За этот период стоимость акций Tesla выросла примерно в 10 раз. JPMorgan заявил, что в соответствии с контрактом Tesla должна была предоставить акции или наличные. "Несмотря на то что корректировки JPMorgan были уместными и требовались по контракту, Tesla отказалась полностью выплатить то, что она должна JPMorgan", — говорилось в иске банка.

Tesla назвала корректировки банка "неоправданно быстрыми" и заявила, что таким образом JPMorgan пытался воспользоваться волатильностью акций Tesla, отмечал CNBC.

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Наталия Софиенко

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