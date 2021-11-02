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Плюс $20 млрд за день. Состояние Илона Маска превысило $330 млрд

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2021, 16:49
Плюс $20 млрд за день. Состояние Илона Маска превысило $330 млрд - Фото
Илон Маск (фото - ЕРА)

Личное состояние Илона Маска увеличилось за день понедельника 1 ноября на $24 млрд благодаря росту на 8,5% стоимости акций Tesla и достигло отметки в $335 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.  

Маск уже опережает на $142 млрд Джеффа Безоса, находящегося на втором месте в глобальном рейтинге миллиардеров.   

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С начала 2021 года состояние Маска выросло на $165 млрд, преимущественно благодаря росту на 65% цены акций Tesla за данный период. 

Маску принадлежит 22,4% Tesla. 

Состояние Илона Маска преодолело отметку в $300 млрд в конце октября после появления информации, что Tesla договаривается с оператором автопроката Hertz на поставку 100 000 электрокаров. Это привело к скачку цены акций автопроизводителя на 13% и прибавило $39 млрд к состоянию Илона Маска. 

В воскресенье Маск написал в Твиттере, что готов продать акции Tesla на $6 млрд и по просьбе Всемирной продовольственной программы ООН направить вырученные средства на финансирование программ по борьбе с голодом. 

Плюс $20 млрд за день. Состояние Илона Маска превысило $330 млрд

  • В Morgan Stanley считают, что у Илона Маска есть шансы стать триллионером благодаря космической компании SpaceX. 
  • 25 октября рыночная стоимость Tesla впервые в истории превысила $1 трлн. Акции взлетели после новости о том, что компания по прокату автомобилей Hertz закупит у Tesla 100 000 электромобилей. 27 октября Илон Маск стал самым богатым человеком в истории.   

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Роман Брыль
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