Илон Маск может стать первым в мире триллионером — Morgan Stanley
У американского миллиардера Илона Маска есть шансы стать триллионером благодаря космической компании SpaceX. Об этом заявил аналитик Morgan Stanley Адам Джонас, пишет CNBC.
По словам аналитика, ракета-носитель Starship от SpaceX способна изменить ожидания инвесторов от всей космической индустрии.
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Джонас считает, что SpaceX бросает вызов любому предвзятому представлению о возможностях ракет-носителей, двигателей и вспомогательной инфраструктуры.
"Некоторые клиенты Morgan Stanley говорят, что если Маск станет первым триллионером, то не из-за Tesla. По мнению других, SpaceX может стать самой дорогой компанией в мире, а не только в космической отрасли", — добавил Джонас.
По данным Forbes на 19 октября, состояние Маска оценивается в $241,4 млрд, при этом доля SpaceX в нем составляет менее 17%.
- В начале октября Маск открыл фабрику Tesla в Берлине масштабным фестивалем и заявил, что готов продавать технологию автопилота другим автопроизводителям.
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