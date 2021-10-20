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Илон Маск может стать первым в мире триллионером — Morgan Stanley

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2021, 16:37
Илон Маск может стать первым в мире триллионером — Morgan Stanley - Фото
Илон Маск (фото — ЕРА)

У американского миллиардера Илона Маска есть шансы стать триллионером благодаря космической компании SpaceX. Об этом заявил аналитик Morgan Stanley Адам Джонас, пишет CNBC.

По словам аналитика, ракета-носитель Starship от SpaceX способна изменить ожидания инвесторов от всей космической индустрии.

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Джонас считает, что SpaceX бросает вызов любому предвзятому представлению о возможностях ракет-носителей, двигателей и вспомогательной инфраструктуры.

"Некоторые клиенты Morgan Stanley говорят, что если Маск станет первым триллионером, то не из-за Tesla. По мнению других, SpaceX может стать самой дорогой компанией в мире, а не только в космической отрасли", — добавил Джонас.

По данным Forbes на 19 октября, состояние Маска оценивается в $241,4 млрд, при этом доля SpaceX в нем составляет менее 17%.

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Наталия Софиенко
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Илон Маск spacex
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