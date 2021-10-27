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Илон Маск стал самым богатым человеком в истории

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27.10.2021, 09:29
Илон Маск стал самым богатым человеком в истории - Фото
Илон Маск (фото - ЕРА)

Гендиректор и основатель Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов состояний богатейших, пишет Forbes.

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Все это благодаря 13%-ному скачку акций Tesla и более 16 млн опционов на акции Tesla стоимостью $16,1 млрд. После выхода отчетности Tesla и заказу электромобилей компанией Hertz рыночная капитализация Tesla превысила $1 трлн.

Forbes оценивал состояние Маска в $271,3 млрд на момент закрытия рынков в понедельник, что примерно на $41,7 млрд больше, чем в пятницу. По данным рейтинга Forbes Real-Time, на утро среды капитал миллиардера составляет $253,8 млрд.

Основатель и бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком за время составления рейтинга богатейших людей Америки в начале этого месяца, возглавив список с состоянием $201 млрд. Когда в июле акции Amazon достигли пика, его состояние выросло до $212 млрд.

21%-ная доля Маска в Tesla (без учета кредитных обязательств) – основная часть его состояния, но он также владеет миноритарной долей в SpaceX, которую основал в 2002 году. После февральского раунда финансирования этот бизнес был оценен инвесторами в $74 млрд.

  • 25 октября рыночная стоимость Tesla впервые в истории превысила $1 трлн. Акции взлетели после новости о том, что компания по прокату автомобилей Hertz закупит у Tesla 100 000 электромобилей.
  • В Morgan Stanley считают, что у Илона Маска есть шансы стать триллионером благодаря космической компании SpaceX.

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Юрий Тарасовский
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Илон Маск tesla
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