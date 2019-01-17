Приложение Ощадбанка будет работать с картами разных банков

Клиенты Ощадбанка, имеющие карточные счета в других банках Украины могут хранить и использовать все свои карточки в едином мобильном приложении или в личном кабинете веб-банкинга, сообщает FinClub.

Как сообщают в Ощадбанке, чтобы добавить карту другого банка, достаточно ввести ее реквизиты и подтвердить привязку карты по номеру телефона.

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Сейчас с помощью нового сервиса можно осуществлять карточные переводы и оплату услуг мобильной связи. Функционал сервиса планируют расширять. В планах - запуск возможности оплаты коммунальных и других услуг.

"Мы активно анализируем отзывы и предложения клиентов и постоянно работаем над усовершенствованием онлайн-платформы Ощад 24/7", – отметил глава правления Ощадбанка Андрей Пышный.

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Напомним, по итогам девяти месяцев 2018 года прибыль Ощадбанка составила 74 млн грн, что в шесть раз меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Такие показатели не позволили Ощадбанку войти даже в топ-15 прибыльных банков.