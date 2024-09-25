В Украине разоблачили сеть подпольных брокеров WebMoney. Обыски были в 10 областях

Фото: БЭБ

Сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с киберспециалистами Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили группу лиц, незаконно обменивавших электронные деньги с подсанкционной российской платежной системы WebMoney на безналичные средства и наличные деньги.

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По данным БЭБ, фигуранты совершали все трансакции, в том числе и с российским рублем, без лицензии Национального банка и с нарушениями законодательства Украины.

Они размещали заявки на приобретение, продажу и вывод электронных средств на одном из российских сайтов. В дальнейшем получали от других лиц оплату и переводы с собственных электронных кошельков.

Общий объем проводимых финансовых операций составляет десятки миллионов гривен.

В СБУ утверждают, что часть переводов через эту платформу была предназначена для финансирования российской агентуры в Украине.

Во время обысков в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Запорожской областях изъято компьютерное оборудование, мобильные телефоны и банковские карты с поличным.

12 лицам объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).

Решается вопрос дополнительной квалификации их действий по ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).