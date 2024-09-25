В Україні викрили мережу підпільних брокерів WebMoney. Обшуки були в 10 областях

Фото: БЕБ

Працівники Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з кіберфахівцями Служби безпеки України (СБУ) викрили групу осіб, які незаконно обмінювали електронні гроші із підсанкційної російської платіжної системи WebMoney на безготівкові кошти та готівку.

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За даними БЕБ, фігуранти здійснювали всі трансакції, зокрема й з російським рублем, без ліцензії Національного банку та з порушеннями законодавства України.

Вони розміщували заявки на придбання, продаж та виведення електронних коштів на одному з російських сайтів. Надалі отримували від інших осіб оплату та здійснювали перекази з власних електронних гаманців.

Загальний обсяг проведених фінансових операцій становить десятки мільйонів гривень.

У СБУ стверджують, що частина переказів через цю платформу була призначена для фінансування російської агентури в Україні.

Під час обшуків у Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Запорізькій областях вилучено комп’ютерне обладнання, мобільні телефони та банківські картки із доказами злочинів.

12 особам оголошено про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх дій за ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).