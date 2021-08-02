UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский подписал закон о банках, необходимый для получения транша от МВФ

02.08.2021, 20:10
Зеленский подписал закон о банках, необходимый для получения транша от МВФ - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы" № 1587-ІХ, сообщает Офис президента.

Закон является важным условием для пересмотра программы финансирования stand-by МВФ и получения второго транша.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Документ позволит повысить качество работы банков в Украине, будет способствовать стабильности банковского сектора и усилит защиту прав вкладчиков и других кредиторов.

Кроме того, закон направлен на адаптацию банковского законодательства Украины к правовым нормам Европейского Союза.

В частности, он укрепляет корпоративное управление в банках путем повышения ответственности совета и правления финучреждения за принятые решения. Также расширяется перечень вопросов, относящихся к исключительной компетенции совета банка. В то же время устанавливаются требования к членам совета и правления банка относительно их коллективной пригодности.

Кроме того, документ внедряет трехуровневую систему внутреннего контроля банка, которая должна быть интегрирована в систему корпоративного управления. Это будет способствовать улучшению качества управления банками, включая управление рисками.

Закон также прописывает новую структуру капитала банка, в том числе – требования к формированию буферов капитала. Устанавливаются требования по достаточности внутреннего капитала и ликвидности банка с учетом возможных рисков.

Также законом расширяются полномочия Национального банка в области надзора.

Кроме того, совершенствуются положения по осуществлению консолидированного надзора за банковскими группами, согласованию приобретения или увеличения существенного участия в банках, ужесточаются требования по лицензированию банков и акционеров.

  • Поправки к банковскому законодательству являлись одним из условий принятия новой программы МВФ по поддержке Украины, объемом в $5,5 млрд. Депутаты Верховной Рады приняли 30 июня во втором чтении законопроекты об усовершенствовании процедуры ликвидации банков №4546 и об изменениях в корпоративном управлении банков №4367.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МВФ транш Украина
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 