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Изменения в ликвидации банков и корпоративном управлении: Рада приняла банковские законы

30.06.2021, 12:59
Изменения в ликвидации банков и корпоративном управлении: Рада приняла банковские законы - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении законопроекты об усовершенствовании процедуры ликвидации банков №4546 и об изменениях в корпоративном управлении банков №4367. Об этом сообщает пресс-служба парламента.   

В принятом законопроекте №4546 уточняется механизм вывода неплатежеспособного банка с рынка, ликвидации банка, детализируются полномочия Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). 

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В частности, ФГВФЛ сможет заключать договор о добровольном возмещении ущерба, или мировое соглашение с лицами, связанными с банком.  

Также в документе прописан механизм возврата средств бывшим кредиторам банка после его ликвидации.  

Принятый законопроект №4367 усовершенствует ряд положений Закона Украины "О банках и банковской деятельности", в части: требований к капиталу банков, банковскому надзору, полномочиям совета банка, системе внутреннего контроля и управления рисками, требований относительно приобретения существенного участия в банке, связанных лиц, создание и лицензирования банков, порядка открытия филиалов и представительств иностранных банков на территории Украины и др. 

Согласно документу НБУ получил право определять связанных с банком лиц.  

Банки, в свою очередь, должны регулярно подавать в НБУ информацию о связанных с банком лицах, если у них есть просроченная задолженность перед банком. 

Принятый законопропект является важным условием для первого пересмотра программы финансирования stand-by МВФ и получения второго транша.

  • 19 мая 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 4546 относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков.   

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Роман Брыль
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фгвфл Национальный банк Украины ликвидация банков
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