Изменения в ликвидации банков и корпоративном управлении: Рада приняла банковские законы
Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении законопроекты об усовершенствовании процедуры ликвидации банков №4546 и об изменениях в корпоративном управлении банков №4367. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
В принятом законопроекте №4546 уточняется механизм вывода неплатежеспособного банка с рынка, ликвидации банка, детализируются полномочия Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).
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В частности, ФГВФЛ сможет заключать договор о добровольном возмещении ущерба, или мировое соглашение с лицами, связанными с банком.
Также в документе прописан механизм возврата средств бывшим кредиторам банка после его ликвидации.
Принятый законопроект №4367 усовершенствует ряд положений Закона Украины "О банках и банковской деятельности", в части: требований к капиталу банков, банковскому надзору, полномочиям совета банка, системе внутреннего контроля и управления рисками, требований относительно приобретения существенного участия в банке, связанных лиц, создание и лицензирования банков, порядка открытия филиалов и представительств иностранных банков на территории Украины и др.
Согласно документу НБУ получил право определять связанных с банком лиц.
Банки, в свою очередь, должны регулярно подавать в НБУ информацию о связанных с банком лицах, если у них есть просроченная задолженность перед банком.
Принятый законопропект является важным условием для первого пересмотра программы финансирования stand-by МВФ и получения второго транша.
- 19 мая 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 4546 относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков.
- 30 июня НБУ разрешил банкам продавать физлицам наличную валюту за безналичные средства в гривне.
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