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НБУ разрешил банкам продавать населению наличную валюту за безналичную гривню

30.06.2021, 11:54
НБУ разрешил банкам продавать населению наличную валюту за безналичную гривню - Фото
Фото:depositphotos.com

Национальный банк Украины разрешил банкам с 30 июня продавать физлицам наличную валюту за безналичные средства в гривне. Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на постановление правления Нацбанка о шагах по либерализации валютного рынка.   

Продажа наличной валюты за безналичные гривни проводится через платежные устройства с использованием электронного платежного средства физлица, осуществляющего такую операцию, уточняют в НБУ.  

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Согласно постановлению, банкам также разрешено покупать и продавать наличную валюту физлицам за безналичные средства в гривне в кассах банков, своих отделениях, пунктах обмена валюты. 

Банки получили возможность покупать и продавать банковские металлы с физической поставкой за безналичные средства в гривне физлицам, и банковские металлы в виде монет – юрлицам. 

НБУ также расширил возможности граждан по инвестированию за границу: физлицо-резидент получил возможность проводить соответствующие операции с участием резидента-торговца ценными бумагами. 

В Нацбанке поясняют, что для осуществления инвестиции в иностранные финансовые инструменты торговец будет действовать как брокер (за счет такого физического лица). Далее, средства в иностранной валюте переводиться с текущего счета гражданина в банке на текущий счет торговца, открытый в этом же банке, с последующим их переводом за границу или на текущие счета нерезидентов, открытые в Украине. 

НБУ также уточнил перечень исключений из годового е-лимита для ряда валютных операций юрлиц и физлиц-предпринимателей. 

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Роман Брыль
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валюта валютная либерализация Национальный банк Украины безналичные операции
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