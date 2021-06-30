НБУ разрешил банкам продавать населению наличную валюту за безналичную гривню

Национальный банк Украины разрешил банкам с 30 июня продавать физлицам наличную валюту за безналичные средства в гривне. Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на постановление правления Нацбанка о шагах по либерализации валютного рынка.

Продажа наличной валюты за безналичные гривни проводится через платежные устройства с использованием электронного платежного средства физлица, осуществляющего такую операцию, уточняют в НБУ. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Согласно постановлению, банкам также разрешено покупать и продавать наличную валюту физлицам за безналичные средства в гривне в кассах банков, своих отделениях, пунктах обмена валюты.

Банки получили возможность покупать и продавать банковские металлы с физической поставкой за безналичные средства в гривне физлицам, и банковские металлы в виде монет – юрлицам.

НБУ также расширил возможности граждан по инвестированию за границу: физлицо-резидент получил возможность проводить соответствующие операции с участием резидента-торговца ценными бумагами.

В Нацбанке поясняют, что для осуществления инвестиции в иностранные финансовые инструменты торговец будет действовать как брокер (за счет такого физического лица). Далее, средства в иностранной валюте переводиться с текущего счета гражданина в банке на текущий счет торговца, открытый в этом же банке, с последующим их переводом за границу или на текущие счета нерезидентов, открытые в Украине.

НБУ также уточнил перечень исключений из годового е-лимита для ряда валютных операций юрлиц и физлиц-предпринимателей.

18 января 2021 года НБУ разрешил банкам и небанковским финансовым организациям покупать валюту у населения за безналичные гривни через терминалы самообслуживания.

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Роман Брыль

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