НБУ разрешил банкам продавать населению наличную валюту за безналичную гривню
Национальный банк Украины разрешил банкам с 30 июня продавать физлицам наличную валюту за безналичные средства в гривне. Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на постановление правления Нацбанка о шагах по либерализации валютного рынка.
Продажа наличной валюты за безналичные гривни проводится через платежные устройства с использованием электронного платежного средства физлица, осуществляющего такую операцию, уточняют в НБУ.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Согласно постановлению, банкам также разрешено покупать и продавать наличную валюту физлицам за безналичные средства в гривне в кассах банков, своих отделениях, пунктах обмена валюты.
Банки получили возможность покупать и продавать банковские металлы с физической поставкой за безналичные средства в гривне физлицам, и банковские металлы в виде монет – юрлицам.
НБУ также расширил возможности граждан по инвестированию за границу: физлицо-резидент получил возможность проводить соответствующие операции с участием резидента-торговца ценными бумагами.
В Нацбанке поясняют, что для осуществления инвестиции в иностранные финансовые инструменты торговец будет действовать как брокер (за счет такого физического лица). Далее, средства в иностранной валюте переводиться с текущего счета гражданина в банке на текущий счет торговца, открытый в этом же банке, с последующим их переводом за границу или на текущие счета нерезидентов, открытые в Украине.
НБУ также уточнил перечень исключений из годового е-лимита для ряда валютных операций юрлиц и физлиц-предпринимателей.
- 18 января 2021 года НБУ разрешил банкам и небанковским финансовым организациям покупать валюту у населения за безналичные гривни через терминалы самообслуживания.
- С 20 января НБУ увеличил лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 5% до 10% от их регулятивного капитала.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии