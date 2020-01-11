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НБУ увеличил лимиты валютных позиций банков в два раза

НБУ увеличил лимиты валютных позиций банков в два раза
11.01.2020, 11:16

В Нацбанке рассчитывают, что расширение лимитов позволит банкам активнее участвовать на межбанковском валютном рынке

С 20 января Национальный банк Украины увеличивает лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 5% до 10% от их регулятивного капитала. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Это расширит возможности банков осуществлять собственные операции на межбанковском валютном рынке примерно на 400 млн долл. США и увеличит их роль в сглаживании избыточных курсовых колебаний за счет собственной валютной позиции", - говорится в сообщении.

По оценкам Нацбанка, предыдущее увеличение лимитов валютной позиции банков в середине 2018 года имело негативных эффектов для валютного рынка Украины и не увеличило давление на гривню.

В НБУ отмечают, что в 2019 году банки в целом не использовали даже половины действующего лимита длинной позиции (5%). При этом были банки, которые периодически нуждались в большем размере открытой валютной позиции, но они были ограничены лимитом и не могли активнее участвовать в сглаживании курсовых колебаний.

Изменения утверждены решением НБУ №10-рш от 9 января 2020 года и вступают в силу с 20 января.

Валютная позиция банка становится открытой при несовпадении размеров активов и пассивов в иностранных валютах. Длинная позиция означает, что количество купленной валюты больше количества проданной, а короткая предусматривает больший объем проданной валюты.

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