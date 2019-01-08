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08.01.2019, 09:57

НБУ вводит более 20 послаблений на валютном рынке

НБУ вводит более 20 послаблений на валютном рынке

Нацбанк утвердил новую систему валютного регулирования

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил новую систему валютного регулирования и обнародовал дорожную карту валютной либерализации.

Как сообщает пресс-служба НБУ, новая система состоит из восьми основных постановлений НБУ, которые заменили предыдущую базу из 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования.

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В частности, новое регулирование предусматривает ряд послаблений на валютном рынке. В НБУ считают, что это облегчит ведение бизнеса и улучшит инвестиционную привлекательность Украины.

В целом с 7 февраля будут введены в действие более 20 послаблений:

  • в два раза увеличивается предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам - до 365 дней;
  • отменяется валютный надзор за экспортно-импортными операциями до 150 тыс. грн;
  • разрешается свободное использование счетов юридических лиц за рубежом (кроме операций по переводу средств из Украины на такие счета);
  • отменяются индивидуальные лицензии на валютные операции - их заменит система электронных лимитов (2 млн евро/год для юридических лиц, 50 тыс. евро/год для физических лиц);
  • отменяются санкции в виде прекращения внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов;
  • отменяется ограничение на досрочное погашение внешних обязательств;
  • разрешается заключение валютных форвардов для хеджирования экспортно-импортных и долговых операций;
  • разрешается осуществление операций по счетам юридических лиц-нерезидентов в банках Украины;
  • отменяется процедура регистрации внешних заимствований;
  • разрешается оnline-покупка иностранной валюты физическими лицами (в пределах лимита покупки наличной валюты - до 150 тыс. грн/день в эквиваленте)
  • разрешается банкам продавать своим клиентам государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, за иностранную валюту;
  • разрешается заключение банками валютных свопов с резидентами и нерезидентами;
  • разрешаются безлимитные инвестиции банков в ценные бумаги инвестиционного класса;
  • увеличивается лимит на переводы иностранной валюты за границу без открытия счета для физических лиц - с 15 до 150 тыс. грн/год;
  • увеличивается лимит на покупку банковских металлов физическими и юридическими лицами с 3,21 тройской унции в неделю (100 г) до эквивалента 150 тыс. грн/день (без ограничений для юридических лиц, ведущих деятельность, связанную с использованием банковских металлов);
  • разрешается юридическим лицам ввоз-вывоз банковских металлов, если это предусмотрено их уставом;
  • разрешается резидентам внесение платежей в иностранной валюте при страховании жизни;
  • разрешается осуществлять инвестиции и кредитовать резидентов со счета ЛОРО в гривнях банка-нерезидента;
  • банкам-нерезидентам разрешается покупать валюту на всю сумму остатка в гривнях на счету ЛОРО;
  • разрешается покупать и накапливать иностранную валюту на счета для выплат по внешним заимствованиям;
  • отменяется двойной контроль по операциям по экспорту продукции - валютный надзор будет осуществлять только тот банк, который получил информацию о соответствующей таможенной декларации;
  • разрешается осуществление инвестиций в Украину не только в валютах первой, но и второй группы классификатора валют;
  • унифицировано перемещение валютных ценностей через границу.

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В НБУ подчеркивают, что конечная цель - снятие всех ограничений и переход к режиму свободного движения капитала. Регулятор считает, что это станет основой для облегчения ведения бизнеса, притока иностранного капитала и устойчивого экономического роста.

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Теги: валютный рынок, валюта, валютные ограничения
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