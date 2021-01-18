НБУ разрешил банкам покупать валюту у населения через терминалы

Национальный банк Украины разрешил банкам и небанковским финансовым организациям покупать валюту у населения за безналичные гривни через терминалы самообслуживания и утвердил порядок таких операций. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, определено, что после продажи валюты через терминалы гривневые средства будут зачисляться на личные текущие счета физлиц.

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Разрешение НБУ принято в рамках программы валютной либерализации, которая включает отмену ограничений, утративших свою актуальность.

Помимо разрешение покупать валюту через терминалы, Нацбанк снял запрет для юрлиц на проведение операций по продаже валюты на условиях "форвард". Ранее такие операции проводились только с целью хеджирования рисков смены курса по экспортно-импортным операциям, по кредитным договорам и для покупки юрлицами-нерезидентами облигаций внутреннего займа.

Также НБУ отменил запрет на операции физлиц по покупке и продаже валюты за гривни в условиях "форвард", на операции купли-продажи валюты и банковских металлов на условиях маржинальной торговли и на расчеты в иностранной валюте при покупке государственных ценных бумаг, номинированных в валюте.

Еще один отмененные запрет – проведение банками операций на условиях "своп" с физлицами-резидентами, если первая часть такой операции предполагает продажу клиенту иностранной валюты или банковских металлов.

С целью содействия использованию цифровых аналогов бумажных документов Нацбанк уточнил требования к переводу физлицами денег за рубеж в валюте и получению валютных переводов. Теперь, для проведения таких операций физлица могут использовать цифровые паспорта в приложении Дия.

Указанные изменения утверждены в постановлении НБУ от 15 января 2021 года и вступили в силу с 17 января текущего года.

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Роман Брыль

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