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Иностранные инвесторы выводят деньги из Украины. Приток инвестиций остановился – Совет НБУ

13.01.2021, 12:29
Иностранные инвесторы выводят деньги из Украины. Приток инвестиций остановился – Совет НБУ - Фото
Богдан Данилишин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Отток прямых иностранных инвестиций из Украины за 11 месяцев 2020 года составил $200 млн, в то время, как за аналогичный период прошлого года приток иностранных инвестиций достиг $5,1 млрд, из которых $3,1 млрд – реинвестированные доходы прямого инвестора. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей Facebook странице.

"В 2020 году практически остановился приток прямых иностранных инвестиций в Украину", – констатировал Данилишин.

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Глава Совета НБУ добавил, что вместе с оттоком инвестиций в долговые ценные бумаги правительства и корпоративного (в том числе банковского) сектора на уровне $1,9 млрд, чистый отток средств из Украины по финансовому счету за январь-ноябрь 2020 года составил $7,7 млрд. В то время, как за аналогичные период 2019 года чистый приток средств по финансовому счету составлял $9 млрд.

"Недостаточно быстрый прогресс в реализации структурных реформ и неопределенность с дельнейшими перспективами преодоления эпидемии COVID-19 в Украине являются причинами мизерных объемов иностранных инвестиций в экономику и не позволяют в полной мере раскрыть производственный потенциал украинской экономики", – резюмировал Данилишин.

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Роман Брыль
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