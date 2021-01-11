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В декабре украинцы купили рекордный объем валюты

11.01.2021, 10:08
В декабре украинцы купили рекордный объем валюты - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Население Украины в декабре 2020 года увеличило покупку валюты на 18,3% по сравнению с ноябрем – до рекордных $1,71 млрд. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины. 

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В декабре, как и в ноябре, украинцы купили больше валюты, чем продали. Сальдо было положительным – чистая покупка составила $85 млн.

По данным НБУ, за весь 2020 год население купило $14,85 млрд, продало – $15,95 млрд. Чистая продажа составила $1,09 млрд.

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Юрий Тарасовский
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