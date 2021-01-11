В декабре украинцы купили рекордный объем валюты

Население Украины в декабре 2020 года увеличило покупку валюты на 18,3% по сравнению с ноябрем – до рекордных $1,71 млрд. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

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В декабре, как и в ноябре, украинцы купили больше валюты, чем продали. Сальдо было положительным – чистая покупка составила $85 млн.

По данным НБУ, за весь 2020 год население купило $14,85 млрд, продало – $15,95 млрд. Чистая продажа составила $1,09 млрд.

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Последняя неделя 2020 года закончилась укреплением гривни: если перед Рождеством доллар подорожал до 28,43 грн/$, то с 28 по 30 декабря курс вернулся в 28,2-28,3 грн/$ – как и прогнозировали в середине месяца банкиры, опрошенные LIGA.net.

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Юрий Тарасовский

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