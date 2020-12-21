Минувшая неделя началась неплохо для гривни. Сначала курс опустился до одного из самых низких значений с сентября, однако после этого доллар быстро вернулся в диапазон "28+" грн/$.

Несмотря на это, в предрождественские дни у гривни снова есть шансы укрепиться. Хоть и ненадолго, добавляют опрошенные LIGA.net банкиры. Причины те же: правительству по-прежнему нужны деньги, помочь могут и предновогодние продажи валюты населением.

Каким будет курс доллара накануне рождественско-новогодних праздников? Подробно о ситуации на валютном рынке – в еженедельном курсовом обзоре LIGA.net.

Лучший курс с начала осени. Что происходит на межбанке

На прошлой неделе курс доллара на межбанке впервые с середины сентября опустился ниже 28 грн/$.

Ключевым фактором довольно неожиданной ревальвации (еще несколько недель назад опрошенные LIGA.net банкиры прогнозировали, что Украина закончит год с долларом дороже 28,5 грн) было возвращение иностранных инвесторов, которые впервые с марта вложили заметную сумму в украинский госдолг – облигации внутреннего госзайма.

За понедельник-вторник вследствие того, что Минфин 15 декабря провел рекордный аукцион по размещению гособлигаций (подробнее об этом – ниже), гривня укрепилась на 20 копеек до 27,77 грн/$. Но уже в среду доллар начал дорожать: в итоге к пятнице курс достиг 28,01 грн/$.

Вечером 18 декабря доллар в банках можно было купить по 27,9-28,2 грн/$, евро – по 34,15-34,6 грн/€.

Что влияет на курс. Заимствования Минфина, поведение НБУ и прогноз на начало 2021

"Космический" аукцион Минфина. 22 декабря будет что-то похожее

Во вторник, 15 декабря, Министерство финансов провело крупнейший аукцион по размещению ОВГЗ в истории – за день в бюджет привлекли более 50 млрд грн, в два раза больше, чем предыдущий рекорд марта 2020 года. 30 млрд грн из этой суммы – продажа гривневых облигаций, остальные бумаги – в валюте.

Крупнейшими инвесторами в гривневые долги правительства были банки (24,8 млрд грн). Нерезиденты дали относительно немного – 5 млрд грн, однако для межбанка даже это стало очень важным событием.

Почему? В 2019 году заход иностранных инвесторов (для того, чтобы инвестировать в гривневые бумаги они заводят в Украину валюту, которую обменивают на гривню через местные банки) обвалил курс с 28 до 24 грн/$.

Сейчас возвращение нерезидентов после девятимесячной паузы оказало заметное психологическое влияние на межбанк: на ожиданиях дальнейшего укрепления гривни с продажами (пока доллар стоит относительно дорого) вышли многие крупные держатели валюты, в частности, экспортеры.

Похожая история повторится и на этой неделе: банкиры ожидают укрепления гривни в понедельник-среду, ориентировочный максимум – 27,70 грн/$. После этого не исключено, что доллар сможет быстро отыграться.

Для этого есть две причины. Во-первых, торги на межбанке в пятницу и четверг (17-18 декабря, когда доллар подорожал, то есть серьезного предложения валюты на рынке не было) показали, что нерезиденты пока не спешат заводить серьезные суммы под аукционы Минфина. Во-вторых, 22 декабря – последняя дата торгов по ОВГЗ, в которых могут поучаствовать иностранцы: на последнем аукционе 29 числа их скорее всего не будет из-за рождественского периода каникул в Европе и США.

НБУ сдерживает укрепление гривни

Собеседник LIGA.net в одном из банков с украинским капиталом оценивает дополнительное предложение валюты на прошлой неделе (вследствие захода нерезидентов и реакции рынка на это) в $400-500 млн.

Косвенно о существенных излишках говорит и активность НБУ: регулятор за неделю пополнил резервы на $300 млн – крупнейшая интервенция по покупкам за все второе полугодие 2020.

Покупки Нацбанка помешали гривне укрепиться еще сильнее, говорят опрошенные банкиры. Если описанный сценарий повторится (вероятность большого захода нерезидентов высока, в том числе из-за миссии МВФ, которая официально стартует в Украине 21 декабря) на межбанке и на текущей неделе, НБУ будет одним из главных препятствий для ревальвации, ожидают на рынке.

Легкая девальвация. Что будет с курсом в конце года

Сверхудачный долговой аукцион Минфина – хорошая новость для госбюджета и скорее плохая – для курса гривни.

Наполнение бюджета означает, что в последние две недели года государство будет очень активно тратить деньги, тем более, что многие расходы, запланированные на предыдущие месяцы, не были профинансированы из-за фактического бюджетного кризиса.

Расходы государства означают крупные расчеты с подрядчиками, количество гривни на рынке увеличится, а часть этих денег, вероятно, будет конвертирована в валюту. К этому добавится фактор возмещений НДС (проходят в конце каждого месяца): глава Госналоговой службы Алексей Любченко уже заявил, что выплаты экспортерам будут выполнены вовремя и в полном объеме. Первый фактор сыграет в сторону повышения спроса на валюту, второй – снизит предложение (у экспортеров будет меньше мотивации продавать валютную выручку).

С другой стороны, этот негатив будет отчасти уравновешен фактором Нового года. Опрошенные LIGA.net финансисты ожидают увеличения продаж валюты населением (в том числе, "заробитчанами") накануне праздников.

Все вместе это значит, что 2020 год украинский валютный рынок, вероятно, закончит в диапазоне 28-28,30 грн/$.

Что будет в 2021-м: повторится ли ревальвация 2019-го?

Поведение Нацбанка на валютном рынке – одна из главных экономических интриг ближайших месяцев. Опрошенные финансисты готовятся к тому, что серьезный интерес иностранцев к украинскому долгу сохранится, как минимум, в первом квартале 2021. А значит укрепление гривни продолжится.

Причину привлекательности украинских долгов несколько дней назад озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль: Украина надеется получить транш МВФ только в марте следующего года. До того момента Минфину, вероятно, придется наполнять госбюджет (в котором снова запланирован очень большой дефицит в 270 млрд грн или 5,5% ВВП) рыночными заимствованиями. Это значит, что ставки по гривневым ОВГЗ останутся высокими. Сейчас Минфин размещает бумаги с погашением в 2025 году под 12,18% годовых.

Кроме фактора нерезидентов в пользу гривни в начале 2021 сыграют необычно позитивные внешние условия (самые высокие за 9 лет цены на сталь, рост цен на зерновые, все еще относительно дешевая нефть).

Опрошенные финансисты предполагают, что спрос иностранцев на ОВГЗ будет не таким сильным, как в 2019 – тода курс за год укрепился с 28 до 24 грн/$. Однако с учетом остальных факторов, гривня уже весной 2021 может укрепиться до 26 грн/$, прогнозируют в инвесткомпании Dragon Capital.

Оправдается ли этот прогноз – зависит от НБУ. В 2019 регулятор подвергался серьезной критике, в том числе со стороны политиков, за то, что допустил слишком резкую ревальвацию, вместо того, чтобы активнее проводить интервенции по покупке валюты на рынке.

Ключевых людей, которые тогда отвечали за валютный блок, в Нацбанке уже нет.

Что дальше: прогноз курса до 24 декабря

Доллар дешевле 28 грн/$ сохранится на межбанке и на предрождественской неделе, ожидают опрошенные LIGA.net банкиры.

Прогнозный диапазон до 24 декабря – 27,70-28 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Артем Красовский (Правэкс банк), Юрий Гриненко (банк Кредит Днепр), Василий Невмержицкий (Кредитвест банк), Ярослав Кабин (Идея банк), аналитики инвесткомпаний ICU и Dragon Capital.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.