Курс доллара вырос на 25 копеек. Итоги торгов на межбанке

В пятницу, 18 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,73/27,75, к закрытию котировки составили 27,98/28,005.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,73, максимальные – 27,98. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,75, максимальные – 28,005.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,9553/33,9798, к закрытию котировки составили 34,2391/34,2669.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3780/0,3784, к закрытию котировки составили 0,3802/0,3807.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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