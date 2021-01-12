НБУ летом начнет повышать требования к необеспеченным потребительским кредитам

Национальный банк Украины повысит вес риска для необеспеченных потребительских кредитов банков: до 125% – с 1 июля 2021 года и до 150% – с 1 января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как пояснил регулятор, это означает, что потребность в капитале, который банк держит на каждые 10 грн кредита, с 1 января 2022 года увеличится в полтора раза – до 1,5 грн, создавая запас 0,5 грн в случае неблагоприятных условий.

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В НБУ считают, что запас капитала сможет покрыть неожиданные потери от ухудшения качества портфеля потребительских необеспеченных кредитов, которое очень зависит от изменения макроэкономических условий.

"Повышение веса риска увеличит устойчивость банков к потенциальным кризисным явлениям, защитит сектор от накопления системных рисков, будет способствовать сохранению финансовой стабильности", – отмечается в комментарии НБУ.

При этом подчеркивает, что сегмент потребительского кредитования и в дальнейшем будет оставаться привлекательным для банков, но их кредитная политика станет более взвешенной.

В сентябре 2020 года сообщалось, что НБУ в ближайшее время внедрит гибкие правила оценки банками кредитного риска. Планируется расширить перечень клиентов, которых можно будет оценивать на групповой (упрощенной) основе, и внедрить более градуированный подход к оценке специализированного кредитования.

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Юрий Тарасовский

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