Потребительские кредиты. НБУ с 2021 года ужесточит требования к банкам

Национальный банк Украины (НБУ) во второй половине 2021 года планирует повысить вес риска по необеспеченным кредитам физическим лицам в гривне с нынешних 100% до 150%. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В НБУ пояснили необходимость принятия такого решения ростом уровня невозврата кредитов из-за карантинных ограничений, и, соответственно, ухудшением качества портфеля потребительских кредитов.

"Текущий вес риска установлен на уровне 100%. Это означает, что на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1 грн капитала. Повышение весов риска до 150% потребует от банков, активных в сегменте потребительского кредитования, держать уже 1,5 грн капитала. То есть банки должны будут больше таких кредитов финансировать собственным капиталом, а не депозитами вкладчиков", – отмечается в сообщении в НБУ.

В Нацбанке считают, что повышение веса риска не повлияет на стоимость таких кредитов, однако банки будут вынуждены проводить более взвешенную кредитную политику.

Национальный банк намерен в ближайшее время внедрить гибкие правила оценки банками кредитного риска. Планируется расширить перечень клиентов, которых можно будет оценивать на групповой (упрощенной) основе, и внедрить более градуированный подход к оценке специализированного кредитования.

Также НБУ подготовил и направил на рассмотрение правительства предложения по активизации ипотечного кредитования.

В начале июля в Совете НБУ сообщили, что у Нацбанка есть план, как снизить ставки по кредитам для бизнеса и населения.

В середине июля НБУ призвал украинцев быть осторожными с кредитами "под 0%".

Банки улучшили ожидания относительно перспектив кредитования и планируют смягчать условия кредитования . Об этом свидетельствуют результаты опроса кредитных менеджеров банков, проведенного НБУ с 18 июня по 9 июля.

свидетельствуют С 1 сентября заработали новые правила рекламирования для банков, разработанные НБУ 14 мая. Соблюдение банками всех требований будет контролироваться управлением защиты прав потребителей финансовых услуг Нацбанка. За нарушения банки будут штрафовать на 5100 - 10 200 грн за каждый выявленный случай.

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Сергей Чигирь

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