НБУ знает, как удешевить кредиты для бизнеса и населения – Данилишин

Глава совета НБУ Богдан Данилишин перечислил три шага, которые удешевят кредиты для бизнеса и граждан

У Национального Банка Украины есть план, как снизить процентные ставки по кредитам для бизнеса и населения. Об этом на своей страничке в Facebook написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин. По его мнению, необходимо предпринять три комплекса мер, направленных на удешевление кредитов.

Первый: НБУ должен пересмотреть свое регулирование относительно оценки банками рисков по кредитным операциям. А именно, устранить те пробелы в нормативно-правовых актах Нацбанка, которые сдерживают кредитование и не являются критичными с точки зрения финансовой стабильности.

Второй: Ввести дополнительные инструменты по поддержанию ликвидности банковской системы. В частности, расширить перечень активов банков, которые они могут использовать под обеспечение кредитов рефинансирования. Этот шаг, по мнению Данилишина, увеличит ликвидность портфелей банков и поднимет их заинтересованность в кредитовании ипотеки и малого и среднего бизнеса.

Третий: совместно с Министерством финансов и наблюдательными советами госбанков пересмотреть политику управления рисками этих банков. Смягчение политики позволит увеличить объемы кредитования реального сектора и государственных приоритетных программ.

Кредитование в Украине находится в состоянии стагнации, подчеркнул Данилишин.

"Ограниченные жестким регулированием банки не предоставляют кредиты реальному сектору, предпочитая безрисковые вложения в государственные ценные бумаги и депозитные сертификаты НБУ, часть которых уже превысила треть от общих активов банков", - написал глава Совета НБУ в Facebook.

В то же время, объем кредитов снизился до менее, чем 25% от ВВП, а с учетом неработающих кредитов, доля которых превышает 50%, - вдвое меньше. Это худший показатель среди всех стран мира, сопоставимых по размеру экономики с Украиной, добавил Данилишин.

14 ноября 2019 года Данилишина переизбрали главой Совета НБУ.

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Роман Брыль

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