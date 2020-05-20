Доступные кредиты. Зеленский обещает "дожать" банковскую систему

Президент Владимир Зеленский заявил, что власть "дожмет" банковскую систему, чтобы запустить кредитование под низкие проценты. Об этом он сказал на пресс конференции, посвященной году своего президентства.
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"Мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она очень независима. Мы их дожмем, чтобы банки не боялись кредитовать. Мы год работаем, чтобы у нас были нормальные, человеческие, живые, европейские кредиты", - заявил президент.
В частности, он напомнил о программе "5-7-9%", подчеркнув, что это первая программа, которая предусматривает доступные кредиты.
Кроме того, Зеленский пообещал, что в ближайшее время будет запущена ипотека под 10%.
"Уже год я борюсь, это уже второе правительство, чтобы у нас ипотека была. В ближайшее время впервые в Украине будет ипотека для каждого под 10%", - сказал президент.
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