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Доступные кредиты. Зеленский обещает "дожать" банковскую систему

Доступные кредиты. Зеленский обещает "дожать" банковскую систему
20.05.2020, 13:24

Президент Украины считает, что банки боятся выдавать кредиты под низкие проценты

Президент Владимир Зеленский заявил, что власть "дожмет" банковскую систему, чтобы запустить кредитование под низкие проценты. Об этом он сказал на пресс конференции, посвященной году своего президентства.

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"Мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она очень независима. Мы их дожмем, чтобы банки не боялись кредитовать. Мы год работаем, чтобы у нас были нормальные, человеческие, живые, европейские кредиты", - заявил президент.

В частности, он напомнил о программе "5-7-9%", подчеркнув, что это первая программа, которая предусматривает доступные кредиты.

Кроме того, Зеленский пообещал, что в ближайшее время будет запущена ипотека под 10%.

"Уже год я борюсь, это уже второе правительство, чтобы у нас ипотека была. В ближайшее время впервые в Украине будет ипотека для каждого под 10%", - сказал президент.

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  • По данным Минфина, за 100 дней работы программы "5-7-9" банки выдали 462 кредита на общую сумму 283,5 млн грн, отказали в 1241 случае.
  • Министр экономики Игорь Петрашко в интервью LIGA.net сказал, что программа "5-7-9%" не заработала на полную мощность. По его словам, до 500 выданных кредитов - это очень мало, а банки не хотят брать на себя риски выдачи денег.
Юрий Тарасовский
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Владимир Зеленский кредиты ипотека доступные кредиты
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