100 дней работы "5-7-9%": почти в три раза больше отказов, чем кредитов

Банки выдали 462 кредита по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» на общую сумму 283,5 млн грн, отказали в 1241 случае. Такие данные на 15 мая сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.



Самые распространенные причины отказа в выдаче кредитов - необоснованность бизнес-плана (26%), недостаточная кредитоспособность (22%), плохая деловая репутация (20%).

Из 462 получателей кредитов 57% - представители сельского хозяйства, 17% - торговли и производства, 6% - промышленной переработки.

Больше всего кредитов 5-7-9% выдали в Кировоградской (9%) и Винницкой областях (9%), на втором месте - Полтавская область (7%), далее - Черкасская (6%) и Хмельницкая (6%).

Недавно к госпрограмме присоединились еще два банка - Кредобанк и Банк Восток. Теперь взять льготный кредит можно у 11 банков: четырех государственных - Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк и семи коммерческих - Банк Восток, Кредобанк, Райффайзен Банк Аваль, ТАСкомбанк, Альянс банк, Банк Львов и ПУМБ.

Программа " Доступные кредиты 5-7-9% " стартовала 1 февраля. В марте Кабмин увеличил максимальную сумму кредита до 2 млн грн и предусмотрел поддержку компаний, которые способствуют борьбе с распространением коронавируса.

В середине апреля максимальную сумму кредита увеличили до 3 млн грн, в программе разрешили участвовать предприятиям с годовым доходом до 100 млн грн. 29 апреля программу снова расширили, а в антикарантинный пакет включили возможность получать кредиты рефинансирования под 0% без ограничения суммы.

Министр экономики Петрашко сказал, что программа "5-7-9%" не заработала на полную мощность. По его словам, до 500 выданных кредитов - это очень мало, а банки не хотят брать на себя риски выдачи денег.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".