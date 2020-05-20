100 дней работы "5-7-9%": почти в три раза больше отказов, чем кредитов

Банки выдали 462 кредита по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» на общую сумму 283,5 млн грн, отказали в 1241 случае. Такие данные на 15 мая сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.
Самые распространенные причины отказа в выдаче кредитов - необоснованность бизнес-плана (26%), недостаточная кредитоспособность (22%), плохая деловая репутация (20%).
Из 462 получателей кредитов 57% - представители сельского хозяйства, 17% - торговли и производства, 6% - промышленной переработки.
Больше всего кредитов 5-7-9% выдали в Кировоградской (9%) и Винницкой областях (9%), на втором месте - Полтавская область (7%), далее - Черкасская (6%) и Хмельницкая (6%).
Недавно к госпрограмме присоединились еще два банка - Кредобанк и Банк Восток. Теперь взять льготный кредит можно у 11 банков: четырех государственных - Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк и семи коммерческих - Банк Восток, Кредобанк, Райффайзен Банк Аваль, ТАСкомбанк, Альянс банк, Банк Львов и ПУМБ.
Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".