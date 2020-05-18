"Это очень мало": министр Петрашко рассказал о программе "доступные кредиты"

За три месяца по программе "5-7-9%" банки-партнеры выдали 451 кредит на сумму 276 млн грн. Об этом в интервью LIGA.net сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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"К сожалению, программа, де-факто, не заработала на полную мощность. К обновлению программы, за 3 месяца всеми банками-партнерами программы "доступные кредиты 5-7-9" выдано 451 кредит на общую сумму 276 млн грн. Это очень мало", - отметил министр.

Петрашко подчеркнул, что сейчас банки не хотят брать на себя риски выдачи средств.

Министр напомнил, что в бюджете на программу "5-7-9%" выделено 4 млрд грн.

"С нашей точки зрения, этого будет достаточно, но если потребуется больше, мы будем вносить изменения в бюджет.

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Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" стартовала с 1 февраля. В марте Кабмин расширил программу: увеличил максимальную сумму кредита до 2 млн грн и предусмотрел поддержку для компаний, способствующих борьбе с распространением коронавируса.

В середине апреля в программе разрешили участвовать предприятиям с годовым доходом до 100 млн грн, максимальную сумму кредита увеличили до 3 млн грн. 29 апреля программу снова расширили, а в антикарантинный пакет включили возможность получать кредиты рефинансирования под 0% без ограничения суммы.

По данным Минфина, в программе участвуют уже девять банков.

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