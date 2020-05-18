"Это очень мало": министр Петрашко рассказал о программе "доступные кредиты"

За три месяца по программе "5-7-9%" банки-партнеры выдали 451 кредит на сумму 276 млн грн. Об этом в интервью LIGA.net сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
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"К сожалению, программа, де-факто, не заработала на полную мощность. К обновлению программы, за 3 месяца всеми банками-партнерами программы "доступные кредиты 5-7-9" выдано 451 кредит на общую сумму 276 млн грн. Это очень мало", - отметил министр.
Петрашко подчеркнул, что сейчас банки не хотят брать на себя риски выдачи средств.
Министр напомнил, что в бюджете на программу "5-7-9%" выделено 4 млрд грн.
"С нашей точки зрения, этого будет достаточно, но если потребуется больше, мы будем вносить изменения в бюджет.
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