Доступные кредиты. Кабмин снова расширил программу 5-7-9%

Кабинет министров Украины расширил список возможных участников программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и снял ограничения по максимальной сумме кредита для рефинансирования под ставку 0%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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В частности, программа позволяет:

1) получить рефинансирование в рамках антикарантинного пакета под 0%, которым была дополнена программу 15 апреля, смогут предприниматели, чей годовой доход не превышал 10 млн евро. Снимается ограничение максимальной суммы кредита на такое рефинансирование. Ограничивается только сумма предоставляемой господдержки, которая совокупно не может превышать за любой трехлетний период 200 000 евро.

2) рефинансировать действующие кредиты по ставке 3%, 5%, 7% или 9% годовых (в зависимости от категории кредита) на срок до пяти лет в сумме до 3 млн грн.

В Минфине уточняют, что оба вида рефинансирования доступны для заемщиков, имеющих кредиты в любом банке Украины.

3) оформить отсрочку по уплате не только тела кредита, но и процентов на обслуживание займа. Такая отсрочка может достигать девяти месяцев и зависит от цели господдержки.

В Минфине напоминают, что сегодня получить кредит по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" можно в четырех госбанках (ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк) и трех коммерческих банках (Львов, Альянс и ПУМБ).

Отмечается, что кредиты по новым правилам микро- и малый бизнес сможет получить сразу после внесения изменений в программу "Доступные кредиты 5-7-9" и обновления соглашений Фонда с банками-партнерами.

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Программа " Доступные кредиты 5-7-9 %" стартовала с 1 февраля.

В марте Кабмин расширил программу : увеличил максимальную сумму кредита до 2 млн грн и предусмотрел поддержку для компаний, способствующих борьбе с распространением коронавируса.

В середине апреля в программе разрешили участвовать предприятиям с годовым доходом до 100 млн грн, максимальную сумму кредита увеличили до 3 млн грн.