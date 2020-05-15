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Доступные кредиты. Еще два банка присоединились к программе 5-7-9%

Доступные кредиты. Еще два банка присоединились к программе 5-7-9%
15.05.2020, 15:15

Клиенты Райффайзен Банка Аваль и ТАСкомбанка смогут воспользоваться госпрограммой поддержки бизнеса

Райффайзен Банк Аваль и ТАСкомбанк присоединились к государственной программе поддержки бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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14 мая банки подписали договоры о сотрудничестве с Фондом развития предпринимательства.

Как отмечают в Минфине, в программе участвуют уже девять банков. Четыре государственных - Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк. И пять коммерческих - Райффазен Банк Аваль, ТАСкомбанк, Альянс банк, Банк Львов и ПУМБ.

В министерстве напоминают, что 29 апреля Кабмин поддержал предложение Минфина и расширил возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

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  • Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" стартовала с 1 февраля. 
  • В марте Кабмин расширил программу: увеличил максимальную сумму кредита до 2 млн грн и предусмотрел поддержку для компаний, способствующих борьбе с распространением коронавируса.
  • В середине апреля в программе разрешили участвовать предприятиям с годовым доходом до 100 млн грн, максимальную сумму кредита увеличили до 3 млн грн. 

29 апреля программу снова расширили, а в антикарантинный пакет включили возможность получать кредиты рефинансирования под 0% без ограничения суммы.

Анна Андреева
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ТАСкомбанк Райффайзен Банк Аваль доступные кредиты программа 5-7-9% поддержка бизнеса
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