Доступные кредиты. Еще два банка присоединились к программе 5-7-9%

Райффайзен Банк Аваль и ТАСкомбанк присоединились к государственной программе поддержки бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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14 мая банки подписали договоры о сотрудничестве с Фондом развития предпринимательства.

Как отмечают в Минфине, в программе участвуют уже девять банков. Четыре государственных - Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк. И пять коммерческих - Райффазен Банк Аваль, ТАСкомбанк, Альянс банк, Банк Львов и ПУМБ.

В министерстве напоминают, что 29 апреля Кабмин поддержал предложение Минфина и расширил возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

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Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" стартовала с 1 февраля.

В марте Кабмин расширил программу: увеличил максимальную сумму кредита до 2 млн грн и предусмотрел поддержку для компаний, способствующих борьбе с распространением коронавируса.

В середине апреля в программе разрешили участвовать предприятиям с годовым доходом до 100 млн грн, максимальную сумму кредита увеличили до 3 млн грн.

29 апреля программу снова расширили, а в антикарантинный пакет включили возможность получать кредиты рефинансирования под 0% без ограничения суммы.