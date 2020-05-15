Доступные кредиты. Еще два банка присоединились к программе 5-7-9%

Райффайзен Банк Аваль и ТАСкомбанк присоединились к государственной программе поддержки бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
14 мая банки подписали договоры о сотрудничестве с Фондом развития предпринимательства.
Как отмечают в Минфине, в программе участвуют уже девять банков. Четыре государственных - Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк. И пять коммерческих - Райффазен Банк Аваль, ТАСкомбанк, Альянс банк, Банк Львов и ПУМБ.
В министерстве напоминают, что 29 апреля Кабмин поддержал предложение Минфина и расширил возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
29 апреля программу снова расширили, а в антикарантинный пакет включили возможность получать кредиты рефинансирования под 0% без ограничения суммы.