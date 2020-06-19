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НБУ проанализировал влияние карантина: вклады в плюсе, кредиты - нет

19.06.2020, 15:23
НБУ проанализировал влияние карантина: вклады в плюсе, кредиты - нет - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба НБУ

Депозиты в гривне укрепили свои позиции, а спрос на кредиты начинает восстанавливаться, но медленно

Национальный банк проанализировал ситуацию на депозитном и кредитном рынке. Итоговые цифры были опубликованы в еженедельном отчете регулятора от 17 июня.

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Депозиты

За прошедшую неделю (9 -12 июня) объемы срочных депозитов в гривне выросли на 400 млн грн или 0,3%. А вот валютные вклады наоборот, продолжают сокращаться. Всего за неделю отток вкладов, номинированных в иностранной валюте, составил $16,7 млн или 0,3%. 

Но, несмотря на восстановление активности на рынке депозитов - они все еще остаются ниже показателей по состоянию на начало карантина. 

(bank.gov.ua)

Наиболее активно украинцы размещают средства на текущих счетах. Это позволяет им оперативно воспользоваться средствами и при необходимости конвертировать их в другую валюту.

Изменение состояния гривневых счетов населения с 12 мая по 12 июня 2020 года

(bank.gov.ua)

Изменение состояния средств на срочных депозитах и депозитных сертификатов с 12 мая по 12 июня 2020 года

(bank.gov.ua)

Вместе с тем, в периоды предыдущих кризисов 2008 и 2014 годов люди намного активнее забирали деньги со счетов и вкладов, создавая тем самым отток денежных средств из банков, о чем свидетельствует инфографика ниже.

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(bank.gov.ua)

Источник: НБУ, ежедневные данные, деньги физлиц включают сберегательные сертификаты

Рост средств на депозитах сохраняется даже несмотря на снижение ставок. Еще в начале 2020 года ставки по гривневым 3-месячным депозитам составляли 14-15% годовых, то сейчас они колеблются в диапазоне 10-11% годовых, что подтверждается также словами заместителя главы Нацбанка Олега Чурия. В валютном сегменте с начала года доходность снизилась в два раза: с 1,6% годовых в начале 2020 года до 0,9% годовых по состоянию на середину июня.

(bank.gov.ua)

Такое возрастание доверия к банкам и рост гривневых депозитов со стороны населения наблюдается даже несмотря на то, что депозиты продолжают дешеветь и сейчас их стоимость снизилась на 0,3 процентных пункта.

Кредиты

Спрос на потребительские кредиты восстанавливается, но неравномерно. Анализ данных НБУ показывает, что активизация поисковых запросов и визитов на сайты банков и небанковских финансовых учреждений (ломбардов, кредитных фирм и т.д.) наблюдается с середины мая.

 

(bank.gov.ua)

Количество гривневых кредитов, выданных населению за последний месяц, возросло, хотя все еще остается ниже, чем было до введения  карантина.

Кредитование бизнеса также просело. Снижение валового объема выданных кредитов в гривне продолжается с момента введения карантина.

(bank.gov.ua)

  • В январе банки начали год снижением депозитных ставок, тенденция сохранилась и в последующие месяцы.
  • 1 февраля стартовала программа доступных кредитов для бизнеса 5-7-9%.
  • 25 мая регулятор заявил, что в этом году летних бонусов на депозиты не будет.
  • 18 июня в НБУ рассказали о дешевых кредитах, ипотеке под 10% и почему так важна инфляция.

Читайте также: На что обращать внимание при размещении депозитов: советы НБУ

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

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