НБУ проанализировал влияние карантина: вклады в плюсе, кредиты - нет

Депозиты в гривне укрепили свои позиции, а спрос на кредиты начинает восстанавливаться, но медленно

Национальный банк проанализировал ситуацию на депозитном и кредитном рынке. Итоговые цифры были опубликованы в еженедельном отчете регулятора от 17 июня.

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Депозиты

За прошедшую неделю (9 -12 июня) объемы срочных депозитов в гривне выросли на 400 млн грн или 0,3%. А вот валютные вклады наоборот, продолжают сокращаться. Всего за неделю отток вкладов, номинированных в иностранной валюте, составил $16,7 млн или 0,3%.

Но, несмотря на восстановление активности на рынке депозитов - они все еще остаются ниже показателей по состоянию на начало карантина.

Наиболее активно украинцы размещают средства на текущих счетах. Это позволяет им оперативно воспользоваться средствами и при необходимости конвертировать их в другую валюту.

Изменение состояния гривневых счетов населения с 12 мая по 12 июня 2020 года

Изменение состояния средств на срочных депозитах и депозитных сертификатов с 12 мая по 12 июня 2020 года

Вместе с тем, в периоды предыдущих кризисов 2008 и 2014 годов люди намного активнее забирали деньги со счетов и вкладов, создавая тем самым отток денежных средств из банков, о чем свидетельствует инфографика ниже.

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Источник: НБУ, ежедневные данные, деньги физлиц включают сберегательные сертификаты

Рост средств на депозитах сохраняется даже несмотря на снижение ставок. Еще в начале 2020 года ставки по гривневым 3-месячным депозитам составляли 14-15% годовых, то сейчас они колеблются в диапазоне 10-11% годовых, что подтверждается также словами заместителя главы Нацбанка Олега Чурия. В валютном сегменте с начала года доходность снизилась в два раза: с 1,6% годовых в начале 2020 года до 0,9% годовых по состоянию на середину июня.

Такое возрастание доверия к банкам и рост гривневых депозитов со стороны населения наблюдается даже несмотря на то, что депозиты продолжают дешеветь и сейчас их стоимость снизилась на 0,3 процентных пункта.

Кредиты

Спрос на потребительские кредиты восстанавливается, но неравномерно. Анализ данных НБУ показывает, что активизация поисковых запросов и визитов на сайты банков и небанковских финансовых учреждений (ломбардов, кредитных фирм и т.д.) наблюдается с середины мая.

Количество гривневых кредитов, выданных населению за последний месяц, возросло, хотя все еще остается ниже, чем было до введения карантина.

Кредитование бизнеса также просело. Снижение валового объема выданных кредитов в гривне продолжается с момента введения карантина.

январе банки начали год снижением депозитных ставок, тенденция сохранилась и в последующие месяцы.

1 февраля стартовала программа доступных кредитов для бизнеса 5-7-9%.

25 мая регулятор заявил , что в этом году летних бонусов на депозиты не будет.

18 июня в НБУ рассказали о дешевых кредитах, ипотеке под 10% и почему так важна инфляция.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"