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Банки не планируют летние бонусы на депозиты

Банки не планируют летние бонусы на депозиты
25.05.2020, 18:17

Карантин ставит под вопрос сезон отпусков. Если украинцы не будут забирать депозиты на путешествия - банки не предложат более выгодные условия

В этом году потребители не будут забирать из банков свои сбережения на отпуск летом, поэтому скорее всего банки откажутся от традиционных летних бонусов на депозиты. Об этом рассказали представители банков при круглого стола «Карантинные инвестиции: каким будет рынок депозитов до конца 2020 года?», который провело информационное агентство «Финансовый клуб».

Обычно летом истекает срок значительной части депозитов. Поэтому в июле многие потребители задумываются: потратить или перевложить деньги на более выгодных условиях. В этот период банки конкурируют за деньги вкладчиков и предлагают бонусы на депозиты. Но будет ли такая тенденция в этом году, заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов сомневается.

Массовых бонусных программ на депозиты летом не будет, говорит председатель правления Идея Банка Михаил Власенко. По его словам, более выгодные предложения клиентам сделают только банки, которые в марте повысили процентные ставки на краткосрочные депозиты.

Банк Глобус планирует активизироваться на рынке депозитов «во второй половине августа, когда начинается всплеск деловой активности», рассказал начальник департамента розничного бизнеса банка Дмитрий Замотаев.

«В этом году произойдет смещение. Сезона отпусков как такового не будет или будет очень "смазанный". Когда карантин будет снят, как ожидаем - в конце июня, то активизация с конца августа сдвинется на середину-конец июля. Но говорить, что мы летом предложим клиентам бонусы, пока не можем», - сказал Замотаев.

В общем все будет зависеть от ситуации в экономике, банковской системе, от вероятности второй волны карантина осенью.

Возможно, депозитные ставки подрастут под Новый год, после роста кредитования и деловой активности, считает директор по рынкам капитала Альфа-Банка Татьяна Попович.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Ольга Чайка
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