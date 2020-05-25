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За апрель депозиты населения увеличились на 4 млрд грн - ФГВФЛ

За апрель депозиты населения увеличились на 4 млрд грн - ФГВФЛ
25.05.2020, 13:55

Сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда выросла до 524 млрд грн

Общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физлиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) за апрель выросла на 4,09 млрд грн и по состоянию на 1 мая 2020 составила 524,33 млрд грн, сообщает пресс-служба Фонда.

Большая часть вкладов физлиц на начало мая 2020-го была в национальной валюте - 302,47 млрд грн. Вклады в иностранной валюте (в гривневом эквиваленте) составляют 221,86 млрд грн.

Гарантиями ФГВФЛ (до 200 000 грн) полностью покрываются средства 98,2% вкладчиков в банках-участниках Фонда на 219,44 млрд грн, что составляет 41,9% от общей суммы вкладов.

Доля ФОПов среди вкладчиков составляет 3%, они держат в банках 32,7 млрд грн (6,2% от общей суммы).

Напомним, с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей. По состоянию на 1 мая 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования есть 74 банки.

 

  • За два года количество украинцев, которые держат половину и более своих денег в банках, выросло с 8 до 13%, но 55% украинцев не хранят деньги в банках вообще, исследование ФГВФЛ.

  • Размер гарантированной суммы возмещения вкладов не повысят, пока ФГВФЛ не вернет долги государству, заявила директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут. Сейчас в случае ликвидации банка потребителям возвращают вклады до 200 000 грн.

 

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

Светлана Заражевская
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