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Что мешает повысить гарантированную сумму вклада: ФГВФЛ назвал главную проблему

Что мешает повысить гарантированную сумму вклада: ФГВФЛ назвал главную проблему
21.05.2020, 14:04

Сейчас в случае ликвидации банка потребителям возвращают вклады до 200 000 грн

Размер гарантированной суммы возмещения вкладов не повысят, пока Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) не вернет долги государству. Об этом заявила директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут 21 мая в ходе представления результатов исследования о том, как за два года изменилась осведомленность о гарантировании вкладов.

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"Когда речь идет о доверии к банковской системе, самый важный вопрос - это повышение гарантированной суммы вкладов. За последнее время заметно вырос общественный запрос на этот счет. Однако повышение гарантированной суммы невозможно без решения проблемы долгов Фонда перед государством", - сказала Светлана Рекрут.

Она напомнила, что в 2014-2017 годах Фонд привлек 70 млрд грн от Национального банка и Министерства финансов Украины под рыночные 10-14% годовых.

По словам Рекрут, Фонд уже вернул более 43 млрд грн, полностью рассчитавшись с Нацбанком. Но долг еще достаточно большой - 48 млрд грн в виде векселей и еще 65 млрд грн процентов.

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  • Фонд гарантирования вкладов гарантирует возврат банковских вкладов на сумму до 200 000 грн. Это максимальная сумма возмещения независимо от количества счетов в одном банке.
  • Почти все категории депозитов населения в течение последней недели апреля показали рост. За неделю, закончившуюся 30 апреля, гривневые средства в целом и срочные гривневые депозиты выросли на 0,3%. Валютные средства впервые с начала оттока выросли на 0,2%, сообщили в Нацбанке.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Ольга Чайка
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