Что мешает повысить гарантированную сумму вклада: ФГВФЛ назвал главную проблему

Размер гарантированной суммы возмещения вкладов не повысят, пока Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) не вернет долги государству. Об этом заявила директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут 21 мая в ходе представления результатов исследования о том, как за два года изменилась осведомленность о гарантировании вкладов.

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"Когда речь идет о доверии к банковской системе, самый важный вопрос - это повышение гарантированной суммы вкладов. За последнее время заметно вырос общественный запрос на этот счет. Однако повышение гарантированной суммы невозможно без решения проблемы долгов Фонда перед государством", - сказала Светлана Рекрут.

Она напомнила, что в 2014-2017 годах Фонд привлек 70 млрд грн от Национального банка и Министерства финансов Украины под рыночные 10-14% годовых.

По словам Рекрут, Фонд уже вернул более 43 млрд грн, полностью рассчитавшись с Нацбанком. Но долг еще достаточно большой - 48 млрд грн в виде векселей и еще 65 млрд грн процентов.

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Фонд гарантирования вкладов гарантирует возврат банковских вкладов на сумму до 200 000 грн. Это максимальная сумма возмещения независимо от количества счетов в одном банке.

Почти все категории депозитов населения в течение последней недели апреля показали рост. За неделю, закончившуюся 30 апреля, гривневые средства в целом и срочные гривневые депозиты выросли на 0,3%. Валютные средства впервые с начала оттока выросли на 0,2%, сообщили в Нацбанке.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".