За последнюю неделю апреля гривневые депозиты населения выросли на 0,3%, - НБУ

Почти все категории депозитов населения в течение последней недели апреля показали рост. За неделю, закончившуюся 30 апреля, гривневые средства в целом и срочные гривневые депозиты выросли на 0,3%. Валютные средства впервые с начала оттока выросли на 0,2%, сообщает Национальный банк Украины в еженедельном банковском обзоре.

В долларовом эквиваленте темпы сокращения срочных валютных депозитов значительно замедлились по сравнению с предыдущими неделями, а гривневые средства населения вторую неделю находятся на максимальных уровнях с начала марта, подчеркивают в отчете.

За апрель гривневые средства физлиц увеличились на 6,9%, в государственных банках рост был выше, чем в частных - 8,6% и 5,4% соответственно. Тогда как в валюте средства населения за прошлый месяц сократились на 2,6%. Наибольшее сокращение фиксировали банки с российским капиталом - 4,1%. Срочные гривневые депозиты и сберегательные сертификаты физлиц за апрель сократились на 0,6%, а в валюте - на 3,6%.

Ставки по кредитам и депозитам отреагировали на снижение Нацбанком учетной ставки на 2 п.п. - до 8%. С начала апреля для новых срочных гривневых вкладов ставки снизились, заметнее по краткосрочным депозитам. Ставки по валютным вкладам незначительно выросли, но находятся на низких уровнях (0,9% годовых по трехмесячным депозитам).

Более 96% банкоматов и 77% отделений банков работают в штатном режиме.

В марте было зафиксировано три ощутимые волны оттока денег, сообщали в Нацбанке. Наибольшая сумма на гривневых банковских счетах людей за прошлый месяц была зафиксирована 10 марта - 329,8 млрд грн.

В марте украинцы забрали из банков 2,7 млрд грн і $19 млн.. В Нацбанке эту тенденцию оценили как слабую и кратковременную.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"