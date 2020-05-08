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За последнюю неделю апреля гривневые депозиты населения выросли на 0,3%, - НБУ

За последнюю неделю апреля гривневые депозиты населения выросли на 0,3%, - НБУ
08.05.2020, 15:44

Отток средств граждан во всех валютах в конце апреля прекратился

Почти все категории депозитов населения в течение последней недели апреля показали рост. За неделю, закончившуюся 30 апреля, гривневые средства в целом и срочные гривневые депозиты выросли на 0,3%. Валютные средства впервые с начала оттока выросли на 0,2%, сообщает Национальный банк Украины в еженедельном  банковском обзоре.

В долларовом эквиваленте темпы сокращения срочных валютных депозитов значительно замедлились по сравнению с предыдущими неделями, а гривневые средства населения вторую неделю находятся на максимальных уровнях с начала марта, подчеркивают в отчете.

За апрель гривневые средства физлиц увеличились на 6,9%, в государственных банках рост был выше, чем в частных - 8,6% и 5,4% соответственно. Тогда как в валюте средства населения за прошлый месяц сократились на 2,6%. Наибольшее сокращение фиксировали банки с российским капиталом - 4,1%. Срочные гривневые депозиты и сберегательные сертификаты физлиц за апрель сократились на 0,6%, а в валюте - на 3,6%.

Ставки по кредитам и депозитам отреагировали на снижение Нацбанком учетной ставки на 2 п.п. - до 8%. С начала апреля для новых срочных гривневых вкладов ставки снизились, заметнее по краткосрочным депозитам. Ставки по валютным вкладам незначительно выросли, но находятся на низких уровнях (0,9% годовых по трехмесячным депозитам).

  • Более 96% банкоматов и 77% отделений банков работают в штатном режиме.

  • В марте было зафиксировано три ощутимые волны оттока денег, сообщали в Нацбанке. Наибольшая сумма на гривневых банковских счетах людей за прошлый месяц была зафиксирована 10 марта - 329,8 млрд грн.

 

 Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

 

Светлана Заражевская
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нацбанк депозиты населения
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