Коронавирус и депозиты. В какие дни украинцы снимали со счетов больше денег

В марте зафиксировали три ощутимых волны оттока денег. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, которые он предоставил журналисту ЛІГА.Money.

Наибольшая сумма средств в гривне на банковских счетах людей за прошлый месяц была зафиксирована 10 марта - 329,8 млрд грн. А уже 11 марта, когда объявили карантин, потребители сняли со счетов 14,9 млрд грн, что стало максимумом за весь месяц.

17 марта, в день усиления карантинных ограничений, вкладчики мгновенно отреагировали и сняли еще 7,4 млрд грн.

С 20-го по 23 марта средств на счетах снова стало больше (сумма выросла с 321,8 млрд грн до 329,8 млрд грн), но уже 24 марта, когда официальный курс доллара превысил 28 грн/долл - люди снова запаниковали и сняли почти 6 млрд грн.

Скільки коштів на гривневих рахунках фізосіб

В тот же день был зафиксирован пик оттока денег с валютных счетов - вкладчики забрали $35 млн.

Люди начали снимать валюту начиная с 13 марта. Первая дата серьезного оттока денег с валютных счетов - 19 марта, когда украинцы сняли $30 млн. Нервозность вкладчиков все время усиливалась из-за нехватки наличной валюты, дефицит которой возник из-за остановки авиасообщения. По состоянию на 17 марта банки сообщали, что готовы вернуть валюту по безналу или переведя в гривну.

Нацбанк только 25 марта смог провести первый аукцион, на котором продал банкам $130 млн наличными. По данным НБУ, последовательный отток денег со счетов физлиц прекратился именно в этот день.

Скільки коштів на валютних рахунках фізосіб

В марте украинцы забрали из банков 2,7 млрд грн и $19 млн. В Нацбанке эту тенденцию оценили как слабую и кратковременную.

По итогам 2019 года сумма вкладов физлиц в банках-участниках ФГВФЛ выросла на 36 млрд грн и составила на 1 января 2020 года 474,4 млрд грн (в том числе 279,5 млрд грн - в гривне, 194,9 млрд грн - в валюте).

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"