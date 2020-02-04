За год украинцы сократили валютные вклады почти на 7 млрд грн

На 1 января гривневые вклады физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) выросли почти на 11 млрд, а в валюте сократились на 6,7 млрд грн в эквиваленте.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, общая сумма вкладов на начало года составила 474,44 млрд грн, что на 36 млрд грн больше суммы на эту же дату 2019 года (438,35 млрд грн).

Отмечается, что за декабрь общая сумма вкладов выросла на 11,52 млрд грн (на 1 декабря 2019-го вкладчики держали в банках 462,92 млрд грн).

На начало января вклады в гривне составили 279,48 млрд грн (+10,85 млрд грн в месяц, +42,78 млрд грн за год); в валюте - 194,96 млрд грн (+0,67 млрд грн в месяц и сократились на 6,69 млрд грн за год).

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Полностью защищены вклады (в размере от 10 грн до 200 000 грн) 98,4% вкладчиков в банках-участниках ФГВФЛ. Гарантиями фонда полностью покрывается 43,1% вкладов, что составляет 204,24 млрд грн.

В структуре вкладчиков доля физлиц-предпринимателей (ФОП) составляет 3%, а общая сумма их вкладов на 1 января - 32,40 млрд грн (6,8% от общей суммы вкладов).

Ранее Совет НБУ рекомендовал Кабмину инициировать законопроект об отмене налога на проценты с депозитов и увеличении суммы возмещения по вкладам за счет ФГВФЛ

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На 1 января 2020 года в реестре участников ФГВФЛ насчитывалось 74 банка. Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на начало января, составила 11,7 млрд грн.