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Совет НБУ предложил отменить налог на доходы с депозитов

Совет НБУ предложил отменить налог на доходы с депозитов
17.12.2019, 18:09

Совет Нацбанка считает, что отмена налога будет способствовать привлечению денег в банки

Совет Национального банка Украины рекомендовал Кабинету министров инициировать законопроект об отмене налога на проценты с депозитов и увеличении суммы возмещения по вкладам за счет ФГВФЛ.

Как написал в Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин, решение принято сегодня, 17 декабря.

"С целью привлечения средств населения к банковской системе, обратиться в Верховную Раду с предложением отменить налог по процентам по депозитным вкладам и увеличить гарантированную сумму возмещения по депозитным вкладам за счет ФГВФЛ с 200 тыс. грн. до 500 тыс. грн", - говорится в сообщении.

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