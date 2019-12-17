Совет НБУ предложил отменить налог на доходы с депозитов

Совет Национального банка Украины рекомендовал Кабинету министров инициировать законопроект об отмене налога на проценты с депозитов и увеличении суммы возмещения по вкладам за счет ФГВФЛ.

Как написал в Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин, решение принято сегодня, 17 декабря.

"С целью привлечения средств населения к банковской системе, обратиться в Верховную Раду с предложением отменить налог по процентам по депозитным вкладам и увеличить гарантированную сумму возмещения по депозитным вкладам за счет ФГВФЛ с 200 тыс. грн. до 500 тыс. грн", - говорится в сообщении.

На сегодняшнем заседании Совет НБУ раскритиковал денежно-кредитную политику Нацбанка.

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