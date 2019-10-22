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22.10.2019, 08:40

Гривня дорожает, валюта - стремится к нулю. Что происходит с депозитами? Разбор

Гривня дорожает, валюта - стремится к нулю. Что происходит с депозитами? Разбор
Фото: depositphotos.com

В чем выгоднее хранить деньги - в гривне или долларе? Ответ - в депозитном обзоре LIGA.net

Украинские банки продолжают воевать за деньги населения: несмотря на общий тренд на снижение ставок, заданный Нацбанком, некоторые финучреждения, напротив, повышают ставки по депозитам - особенно это касается более долгосрочных вкладов сроком от полугода.

Что происходило с банковскими ставками летом и чего банкиры ожидают осенью - в обзоре LIGA.net.

Итоги трех кварталов: денег в банках стало больше

В июле гривневый депозитный портфель сократился на 2,62% (до 285,708 млрд. грн), а валютный вырос на 1,6% (до $8,845 млрд). В августе и сентябре депозитный портфель в гривне вырос на 1,75% и составил 290,784 млрд грн. Прирост банковских вкладов в иностранной валюте составил 3,11% (до $9,129 млрд).

"Депозитный портфель состоит из срочных депозитов и остатков на счетах. Его прирост обусловлен ростом заработной платы населения (на 14%) - соответственно выросли и остатки" - объясняет директор департамента маркетинга Креди Агриколь Банка Татьяна Шаповал.

"Депозиты – это выгодно. Альтернативных инструментов инвестиций для простых граждан по-прежнему нет. При нынешней ставке депозиты позволяют не только сохранить, но и приумножить сбережения, чего не скажешь о других инструментах инвестирования", - отмечает директор департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ Дмитрий Полищук.

В течение квартала средние ставки по депозитам преимущественно снижались, но часть депозитных продуктов увеличила доходность. Снижали ставки Укрэксимбанк, ПУМБ, Украгазбанк, Альфа-Банк, Мегабанк, Пивденный, МТБ Банк и Конкорд.

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"Постепенное снижение учетной ставки со 2 квартала текущего года (в сентябре Нацбанк снизил учетную ставку до 16,5%. - Ред.), продолжается. Это сигнал для уменьшения ставок для всех участников рынка" - говорит заместитель главы правления Мегабанка Андрей Онопко.

Банкиры отмечают: фактическое отсутствие валютного кредитования провоцирует снижение доходности сбережений в долларах и евро. Банки не готовы платить за валюту, которую не могут переразместить. "У банков лимитированы потребности в ресурсах в иностранной валюте. Поэтому нет смысла платить дорого за их привлечение", - считают  в Креди Агриколь Банке.

Обзор вкладов: "длинная" гривня дорожает

Средние ставки по депозитам в гривне

Среди гривневых вкладов максимально опустилась средняя ставка для периода до 1 месяца (на 0,79 п.п. до 9,71% годовых). Доходность депозитов свыше года снизилась на 0,71 п.п. - 14,01% годовых. Бессрочные сбережения подешевели на 0,39 п.п. до 7,85% годовых. Вклады сроком от месяца до 3 сбросили 0,20 п.п. и предлагают 11,80% годовых. Выросли в цене депозиты на срок от 3 месяцев до полугода, на 0,23 п.п. до 14,18% годовых. Вклады на период от полугода до года набрали 0,60 п.п. и предлагают 14,71% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Среди валютных вкладов лидером снижения доходности стали сроки от 3 до 6 месяцев (на 0,80 п.п. до 2,23% годовых). Менее заметно снизилась стоимость депозитов периодом до месяца (на 0,22 п.п. до 1,11% годовых). Вклады сроком от месяца до 3 подешевели на 0,08 п.п. до 1,13% годовых. Синхронно опустились ставки для бессрочных сбережений и депозитов периодом свыше года (на 0,07 п.п. до 0,57% и до 2,86% годовых). Выросла доходность только вкладов на сроки от полугода до года, на 0,45 п.п. до 2,78% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Бессрочные сбережения подорожали на 0,04 п.п. и предлагают доходность 0,54% годовых. Вклады на период до месяца потеряли в цене 0,25 п.п., их средняя ставка составляет 0,73% годовых. Опустили доходность и сбережения на срок от месяца до 3 (на 0,10 п.п. до 1,09%). Депозиты сроком от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,67 п.п. до 1,62% годовых. Сбережения периодом свыше полугода повысили доходность на 0,40 п.п. и предлагают 2,0% годовых. Вклады сроком свыше года набрали 0,17 п.п. и предоставляют 2,23% годовых.

Что дальше: ставки продолжат рост

Банки ожидают дальнейшего прироста депозитного портфеля как в гривне, так и в валюте. Изменение ставок будет зависеть от дальнейших шагов Нацбанка и монетарной политики. Банкиры при это не исключают повышения ставок по отдельным видам гривневых продуктов.

"С октября начинается сезон, в период которого традиционно повышается спрос населения на кредитные продукты. Финансовые учреждения показывают самую высокую динамику роста, - говорит директор департамента продаж розничных продуктов Таскомбанка Борис Рафалович. - Значительных колебаний процентных ставок по депозитам до конца года мы не ожидаем. Сезонное сокращение уровня ликвидности будет сдерживать падение".

Не планирует снижать депозитные ставки Креди Агриколь Банк: "Мы не снижали процентные ставки и не планируем этого делать в связи с возобновлением деловой активности в осенний период, - уверяет Шаповал. – Очевидно, что депозиты будут расти и дальше. После летнего затишья с возобновлением бизнес-сезона возрастет потребность в кредитах, и понадобится больше ресурса для кредитования. Банки будут стараться привлекать депозиты, предлагая интересные условия и процентные ставки. Ведь теперь банкам приходится конкурировать за ресурсы клиентов не только друг с другом, но и с ценными бумагами государства (ОВГЗ), которые обеспечивают те же 15-16% годовых, но без налогов".

Роста ставок по валютным вкладам не ожидает никто. Ситуация с долларовыми депозитами остается прежней: "Ставки по долларовым и евровым депозитам будут оставаться на минимальном уровне, ближе к нулю, из-за отсутствия высокомаржинальных инструментов переразмещения валютных ресурсов для банков", - объясняет Полищук из банка ПУМБ.

"С учетом, что европейский рынок уходит по ставкам уже "в минус", а спрос на валютные ресурсы остается на том же уровне, можно говорить о том, что до конца года ставки по депозитам в валюте, в лучшем случае, останутся на тех же позициях", - прогнозируют в Мегабанке.

 

Динамика средних процентных ставок по депозитам

Анна Ишутина
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Теги: депозиты, процентные ставки
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