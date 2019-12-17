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Совет НБУ раскритиковал денежно-кредитную политику Нацбанка

Совет НБУ раскритиковал денежно-кредитную политику Нацбанка
17.12.2019, 16:20

В Совете НБУ проанализировали влияния денежно-кредитной политики на социально-экономическое развитие. Но не все так просто

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Совет Национального банка Украины (НБУ) дал негативную оценку денежно-кредитной политике правления НБУ. Об этом LIGA.net сообщил источник в совете Нацбанка.

Решение пока не опубликовано.

Ранее сегодня глава совета НБУ Богдан Данилишин анонсировал заседание совета. В повестке дня значился вопрос "Об анализе влияния денежно-кредитной политики на состояние социально-экономического развития".

По данным источника LIGA.netна заседании Совета НБУ должны были присутствовать первый заместитель главы правления НБУ Катерина Рожкова и заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб. При этом Рожкова отсутствовала из-за совещания в Кабмине.

Дополнено. Информацию подтвердил один из членов Совета НБУ Виктор Козюк, который находится в оппозиции к руководству органа. В частности, он считает, что сегодняшнее заседание Совета состоялось с нарушением регламента. Козюк заявляет о наличии заранее заготовленного пункта с негативной оценкой, о котором знали отдельные члены Совета.

Также он утверждает, что принятие окончательного решения Совета произошло не с первого, а только с очередного голосования. "То есть это отразило факт манипулирования процедурой голосования", - считает Козюк.

"Совет НБУ оказывается втянутым в политические противостояния, отдельные рекомендации имеют лоббистский характер. Тональность обсуждения и тональность рекомендаций не соответствуют тональности оценок", - отметил он.

Официально. Глава Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил, что сегодня на заседании Совет одобрил План работы на 2020 год и План проведения внутреннего аудита в структурных подразделениях НБУ.

Кроме того, по его словам, Совет рассмотрел вопрос "Об анализе влияния денежно-кредитной политики на состояние социально-экономического развития Украины".

В частности, Совет принял решение: "Отметить, что правление Национального банка Украины, проводя жесткую монетарную политику, в 2019 году не обеспечило, в пределах своих полномочий, поддержку устойчивых темпов экономического роста и возобновления кредитования экономики. Денежно-кредитная политика была запоздалой реакцией на существенные внутренние и внешние шоки, влияние процентной политики на рост реального ВВП оставалось ограниченным, а высокие процентные ставки привели к значительному перетоку финансовых ресурсов в государственные долговые обязательства и усилению дисбалансов в экономике. В этой связи считать, что денежно-кредитная политика, реализуемая Правлением Национального банка Украины, не имела стимулирующего влияния на социально-экономическое развитие".

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НБУ совет нбу Блгдан Данилишин
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