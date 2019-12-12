Война за Нацбанк: что происходит в Совете НБУ и почему это важно

Последние три недели в здании Нацбанка шумно. С утра и до позднего вечера все сотрудники регулятора слушают митинг работников Никопольского ферросплавного завода Игоря Коломойского перед центральным входом в НБУ. Протестующие очень шумными способами требуют отставки руководства НБУ, в первую очередь, Якова Смолия и Катерины Рожковой.

На прошлой неделе к требованиям об отставке "снаружи" добавилась острая критика "внутри" здания НБУ. Пятого декабря состоялось заседание наблюдательного органа НБУ - Совета Нацбанка, эти собрания проходят в здании НБУ. На заседании обсуждалась работа правления НБУ, а итогом встречи стал небывало жесткий вердикт правлению НБУ: руководство регулятора проводит "неэффективную валютно-курсовую политику". В добавок, глава Совета Богдан Данилишин призвал Верховную Раду ограничить полномочия руководства НБУ. Что по сути откатывает реформу 2015 года, в ходе которой НБУ стал независимым.

Совет НБУ не впервые критикует политику Нацбанка, но до сих пор речь не шла об открытой конфронтации. По сути эти события подтвердили устойчивый слух, что совет НБУ стал еще одной точкой давления на регулятора.

Такая политика фактически расколола совет на две “фракции”: тех, кто поддерживает риторику Данилишина, и остальных, включая главу Нацбанка Якова Смолия.

LIGA.net узнала подробности «раскола». Какими последствиями это грозит?

СПРАВКА. КАК УСТРОЕН НБУ И ЗАЧЕМ ЕМУ СОВЕТ



Организационной структурой НБУ напоминает крупную корпорацию европейского образца: у него есть борд директоров (правление) и наблюдательный совет (Совет НБУ).



Задача правления Нацбанка – решать оперативные вопросы от банковского надзора до выпуска собственных платежных карт. За каждое из направлений отвечает отдельный член правления. Сейчас “борд” НБУ выглядит так:



Глава Нацбанка Яков Смолий. На должности – до 15 марта 2025 года. Первый заместитель главы Катерина Рожкова. Сфера ответственности: надзор за банками и финкомпаниями, финмониторинг, лицензирование. Полномочия – до 16 июня 2025 года. Заместители: Олег Чурий (операции на валютном рынке, кредитование банков), Дмитрий Сологуб (монетарная политика), Сергей Холод (платежные системы, IT, золотовалютный запас), Роман Борисенко (бухгалтерия, кадры, административный блок).



За их работой следит Совет Нацбанка – наблюдательный орган, который устанавливает формальные рамки для денежно-кредитной политики регулятора, проводит в НБУ внутренний аудит, утверждает расходы на следующий год и назначает заместителей главы Нацбанка.



В составе Совета – 9 членов: 4 делегата от Верховной Рады, 4 – от президента, а также глава НБУ.



С 2016 года от Рады в состав Совета НБУ входят Виктор Козюк (профессор Тернопольского национального экономического университета), Елена Щербакова (в 2005 – 2014 годах директор департамента валютного регулирования и директор генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ), Вера Рычаковская (экс-главбух Нацбанка, в “нулевых” – замглавы НБУ). От президента (тогда еще Петра Порошенко) – Богдан Данилишин (экс-министр экономики конца нулевых) и Василий Фурман (до 2016 года ректор Киевского института банковского дела, экс-менеджер Проминвестбанка). Позже Порошенко ввел в состав Совета Александра Петрика (бывший представитель Украины в МВФ) и Николая Каленского (экс-директор киевского территориального управления НБУ).



Единственное новшество после смены власти: обновленная Верховная Рада делегировала в Совет НБУ (руководил агентством Эксперт-Рейтинг, работал в Секретариате Совета НБУ) на замену Тимофею Милованову , который стал министром экономики.



Сейчас Совет возглавляет Данилишин, его заместитель – Фурман.



За что совет НБУ не любит руководство НБУ

Внеплановое заседание Совета 5 декабря - веха в непростых отншениях этого органа с правлением Нацбанка. Совет впервые выдал необычайно жесткую оценку валютному блоку, который курирует Олег Чурий: «курсовая политика неэффективна и не соответствует вызовам развития Украины в 2019 году».

Решение не было единогласным: такую формулировку поддержали пять из восьми проголосовавших. В авангарде критики правления Нацбанка - глава Совета, опытный экономист с политическим бэкграундом (в 2007-2010 министр экономики в правительстве Юлии Тимошенко) Богдан Данилишин.

Данилишин всегда выделялся своими “немейнстримными” взглядами, но теперь его риторика ужесточилась. По информации трех источников LIGA.net, близко знакомых с ситуацией в Совете, в идейном противостоянии с правлением НБУ его поддерживают четыре из девяти членов Совета.

“Фракция Данилишина” готовила проект решения под заседание 5 декабря, в конечном итоге документ изменили (убрали некоторые рекомендации к НБУ и все - к Кабмину, и добавили вывод о неэффективности). Но первая редакция хорошо показывает самые актуальные “болевые точки” нынешнего руководства НБУ. Текст итогового решения можно найти здесь, проект - здесь.

Претензии к руководству НБУ можно объединить в шесть больших групп:

Нацбанк не справляется с инфляцией и тормозит экономику. НБУ в 2015 году объявил инфляцию своей главной целью, присоединившись к клубу “центробанков-таргетеров инфляции”, в который входит более 50 стран мира. Главный принцип регулятора в этой системе - инфляцию можно снизить за счет высоких ставок в экономике. Несмотря на то, что с 2014 году учетная ставка в Украине не опускалась ниже 12,5%, НБУ только в 2016 году смог вписаться в установленный еще в 2015-м инфляционный коридор на год (12±2% в 2016, 10±2% в 2017, 8±2% в 2018 и 5±1% - среднесрочно). Совет НБУ предложил расширить текущий коридор, чтобы не было необходимости держать учетную ставку настолько высокой (это плохо для кредитования и экономического роста). Данилишин описывал монетарную политику правления как "чрезмерно жесткую" и "ортодоксальную".

НБУ спровоцировал «пирамиду ОВГЗ». Высокая ставка НБУ - главная причина, по которой иностранные инвесторы заинтересовались украинским госдолгом (впервые это произошло в январе 2018 - сразу же после того, как Нацбанк повысил ставку с 14,5 до 16%). Данилишин в своих заявлениях прямо называет инвестиции нерезидентов в ОВГЗ (почти $4 млрд с начала этого года) “финансовой пирамидой”.

Слишком крепкая гривня. Именно деньги иностранцев стали главным факторов укрепления гривни в этом году. В Совете Нацбанка считают, что НБУ должен выработать правило, чтобы сглаживать приток валюты нерезидентов и тем самым не давать гривне укрепляться (крепкая гривня вредит экспортерам и таможенным доходам госбюджета). "Если бы НБУ покупал больше валюты в резервы, возможно, инфляция не снижалась бы настолько быстро, но зато экспортеры были бы более здоровыми, торговый баланс - лучшим, а промышленность - более крепкой", - написал в facebook член Совета НБУ Виталий Шапран.

Банкопад. Как выводились с рынка почти 100 банков? Почему одним удавалось задержаться на рынке, а других признавали банкротами сразу? Как НБУ позволил большинству будущих банкротов вывести свои активы прямо перед заходом временной администрации Фонда гарантирования вкладов? Вопросов по теме “банкопада” к НБУ действительно много.

Роль МВФ. В первоначальной редакции текста решения Данилишин и его коллеги рекомендовали НБУ “оценить влияние кредитов МВФ на инвестиционный климат в Украине” (из финальной версии этот пункт убрали). Именно НБУ чаще других госструктур выступает с коммуникациями о важности сохранения программы Фонда для Украины.

Полномочия Нацбанка. Данилишин предлагает изменить закон: у правления НБУ должно быть меньше полномочий, зато Совет нужно сделать более влиятельным. "После изменения закона "О НБУ" в 2015 году правлению получило безграничные полномочия и фактически вывело его из под какого-либо действенного контроля, - написал в facebook Данилишин. - Обращаюсь к Верховной Раде: НБУ нужно сделать действительно независимым от решений нынешних или будущих членов правления, которые принимаются по личному усмотрению“.

Возобновление кредитования и снижение стоимости кредитов - тема следующего разговора между Советом и правлением НБУ. По информации близкого к Совету собеседника LIGA.net, 17 декабря члены наблюдательного органа будут оценивать работу Катерины Рожковой (ведет в НБУ блок банковского надзора) и Дмитрия Сологуба (монетарная политика, в том числе, касательно ставок).

“Раскол” в Совете. Кто на чьей стороне

Рожкову и Сологуба ждет непростой разговор в Совете. После того, как орган покинул Тимофей Милованов (возглавил в Минэкономики), в нем недолго продолжалось безвластие, но теперь ситуация в корне изменилась.

Милованова заменил Виталий Шапран (бывший топ-менеджер рейтингового агентства Эксперт-Рейтинг до недавнего времени штатный эксперт секретариата Совета НБУ). И если Милованов часто был оппонентом и критиком Данилишина, то заменивший его Шапран, наоборот, - лоялен Данилишину, утверждают три собеседника LIGA.net близко знакомые с ситуацией.

Собеседники утверждают: главу Совета в целом поддерживают четверо членов органа, итого - пять голосов и стабильное большинство в пользу Данилишина. Среди них:

Василий Фурман. Замглавы Совета. Встал на сторону Данилишина ситуативно: до последнего сомневался, стоит ли помогать главе на голосованиях, говорят осведомленные источники.

Виталий Шапран. Самый близкий к Данилишину член Совета. На выборах в финансовом комитете Рады с серьезным перевесом (17 голосов против 10) обошел таких известных финансистов, как Виктор Пинзеник и Василий Горбаль.

Вера Рычаковская и Елена Щербакова. Экс-чиновницы Нацбанка, которые покинули должности после прихода в НБУ Валерии Гонтаревой. Рычаковская работает в Совете до июля 2020 года. Дальше ее, скорее всего, заменят другим человеком: в свое время она прошла в наблюдательный орган НБУ как представитель парламента по квоте Радикальной партии (не попала в ВРУ-IX).

Эта пятерка голосовала за неудовлетворительный вердикт Чурию. Остальные трое выступили против. “В оппозиции” к главе Совета Яков Смолий, Виктор Козюк, Александр Петрик и Николай Каленский.

Каленский находится под домашним арестом, как подозреваемый по делу о выведении средств рефинансирования НБУ из VAB Банка в 2014 году. В связи с этим Данилишин даже обратился в Офис президента (Каленский зашел в Совет по президентской квоте) с просьбой отозвать Каленского из-за испорченной деловой репутации, хотя и его вина пока не была доказана в суде.

Он может посещать заседания Совета по разрешению следователя, но не имеет права общаться со Смолием, как одним из свидетелей. Пятого декабря противоречия не было, поскольку Смолий не смог прийти на заседание. Дальше могут быть нюансы: вероятно, 17 декабря расположение сил в Совете снову будет 3 на 5 в пользу “фракции Данилишина”.

В официальных комментариях члены совета отрицают факт раскола, сам Данилишин в комментарии LIGA.net подчеркнул, что у него нет конфликта с правлением или другими членами. “Совет НБУ независим, он вне политики, - заявил LIGA.net замглавы органа Василий Фурман. - У каждого члена свое мнение, все голосуют самостоятельно”.

Другие члены все же опасаются, что Совет рискует стать инструментом политической борьбы. “Учитывая характер последних обсуждений в Совете, возникают сомнения в том, что орган сохраняет политическую нейтральность”, - написал член Совета Виктор Козюк.

Что дальше. Как и на что влияет Совет НБУ

Пресс-служба НБУ довольно резко отреагировала на последнюю активность Совета, назвав решение от 5 декабря с неудовлетворительной оценкой таким, что “превышает полномочия органа”. Но само по себе решение Совета не влияет на работу руководства НБУ: по закону у правления нет обязательств по выполнению рекомендаций, говорят собеседники LIGA.net в самом Нацбанке.

Совет - Наблюдательный орган НБУ, его действительно сложно назвать влиятельной структурой. Но у Данилишина все же есть несколько важных козырей: Совет может решать важные кадровые вопросы и даже вносить коррективы в политику регулятора.

Дальнейшая ревизия работы текущих руководителей Нацбанка, может привести к нескольким значительным последствиям.

Олег Чурий близок к уходу из Нацбанка. Мандат куратора валютного блока НБУ истекает в июне 2020 года. Дальше он либо уходит, либо остается на должности еще на семь лет. Совет не назначает заместителей главы НБУ, но именно он утверждает кандидатуры замов (их предлагает глава Нацбанка). Ситуация с неудовлетворительной оценкой может стать поводом не принимать Чурия еще на один срок, допускают собеседники LIGA.net в НБУ.

Смолия сможет уволить только Зеленский. Вопрос об увольнении главы НБУ Совет Нацбанка может посоветовать президенту (он подает в Раду персональные предложения по главе НБУ) отозвать своего человека из НБУ из-за проблем с деловой репутацией. На практике это крайне сложно: в украинском законодательстве ничего не сказано о репутации топ-менеджеров центробанка. Поэтому отставка главы Нацбанка через Раду возможна только при политическом решении руководства страны.

Смена закона об НБУ: пока не актуально. Призыв Данилишина к депутатам относительно изменения закона о полномочиях правления Нацбанка пока не сработал: в Раде пока не обсуждают этот вопрос, он не проработан даже на уровне черновика законопроекта, рассказал LIGA.net один из руководителей финансового комитета Рады. “Концептуальных изменений в ближайшее время не будет, - сказал он. - У нас много вопросов к решениям руководства НБУ, но он должен оставаться независимым и эту независимость нужно только усиливать, а не ослаблять”.

Политику Нацбанка могут поменять. Одна из ключевых функций Совета: раз в год утверждает отдельный документ - Основы денежно-кредитной политики Нацбанка, на которых регулятор строит свои оперативные решения. Основы принимают до 15 сентября, то есть рамки политики НБУ на 2020-й уже есть, но их можно изменить. "Мы видели в риторике Совета, например, идеи с расширением целевого коридора по инфляции, - говорит собеседник LIGA.net в НБУ. - Поэтому не исключено, что могут быть попытки изменить основы политики НБУ тоже будут".