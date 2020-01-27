Последний шанс: гривневые депозиты уже дешевле 10%. Что будет со ставками в 2020? Разбор

Украинские банки продолжают снижать ставки по депозитам. Вероятно, это только начало: опрошенные LIGA.net банкиры объясняют тенденцию снижением учетной ставки НБУ. У вкладов в валюте похожий тренд, но факторов удешевления здесь больше.

Что происходило на рынке депозитов в четвертом квартале 2019 года и чего ждать дальше? Об этом - в обзоре LIGA.net.

Общие тренды: гривня популярнее доллара

В четвертом квартале прошлого года процентные ставки по банковским депозитам продолжали падать. Гривневые вклады подешевели существеннее: снижение средней ставки достигает целого процентного пункта. Проценты по валютным вкладам потеряли до 0,64 п.п.

"В связи с тенденцией изменения кросс-курса, чтобы снизить валютные риски, банки проводят дедолларизацию портфелей, - говорит директор департамента продаж розничных продуктов Таскомбанка Борис Рафалович. - Кроме того, на прибыльность валютных депозитов влияет потребность финансового учреждения в валюте, а поскольку сегодня уровень кредитования бизнеса в иностранной валюте значительно сократился, банки не привлекают дорогой валютный ресурс".

В течение прошлого квартала 17 банков из 27, предложения которых изучила LIGA.net, снижали процентные ставки по депозитам. Снижение обуславливал сам рынок, констатируют банкиры. Основную конкуренцию банки ведут вокруг гривневого ресурса.

"Валюта менее интересна банкам в сравнении с гривней, поэтому спрос на нее с учетом постепенного снижения учетной ставки и курсовых колебаний на валютном рынке носит непостоянный характер - объясняет зампредправления Мегабанка Андрей Онопко. – Депозиты в евро так и не стали полноправным игроком на рынке, популярность этой валюты намного ниже долларов".

Уже ниже 10%: динамика процентных ставок по всем валютам

Средние ставки по депозитам в гривне

Лидерами падения доходности в четвертом квартале 2019 стали гривневые сбережения на периоды свыше года, а также депозиты на срок от 3 месяцев до полугода (на 0,98 процентных пункта до 13,03% и до 13,20% годовых соответственно). Заметно сбросили - на периоды от месяца до 3 (на 0,88 п.п. до 10,92% годовых).

Депозиты сроком от полугода до года подешевели на 0,69 п.п. до 14,02% годовых. Бессрочные сбережения опустили ставки на 0,58 п.п. и предлагают 7,27% годовых. Вклады периодом до месяца снизили стоимость на 0,09 п.п. до 9,63% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Среди долларовых вкладов максимально сбросили в цене предложения на срок 3 - 6 месяцев (на 0,45 п.п. до 1,78% годовых). Вклады сроком от 6 месяцев до года подешевели на 0,44 п.п. до 2,34% годовых.

Депозиты на срок свыше года потеряли в цене 0,38 п.п. Их теперь предлагают 2,49% годовых. Бессрочные сбережения уменьшили доходность на 0,10 п.п. до 0,47% годовых. Вклады от 1 месяца до 3-х снизили среднюю ставку на 0,07 п.п. и предлагают 1,06% годовых. А депозиты на срок до месяца подорожали на 0,04 п.п. до 1,15% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Вклады в евро максимально упали в цене для сроков свыше года (на 0,64 п.п. до 1,59% годовых). Менее заметно просели сбережения для периодов от 3 месяцев до полугода (на 0,48 п.п. до 1,14% годовых).

Следующими опустили доходность депозиты периодом от 6 месяцев до года (на 0,39 п.п. до 1,60% годовых).

Бессрочные сбережения подешевели на 0,18 п.п. до 0,36% годовых. Вклады сроком от 1 до 3 месяцев сбросили в ставках 0,15 п.п. и предлагают 0,94% годовых. Минимально снизилась средняя ставка для периодов до 1 месяца (на 0,02 п.п. до 0,70% годовых).

Доходность депозитов продолжит снижаться

Банкиры сходятся во мнении, что депозитный портфель останется на своем уровне: существенного роста в ближайшее время не будет.

"Динамика привлечения как гривневых, так и валютных депозитов в новом году скорее всего не изменится. Все уже поняли, что хранить деньги дома небезопасно, а в банковской ячейке они не приносят доход. Депозит является оптимальным вариантом сохранения и приумножения сбережений", - считают в Мегабанке.

Дальнейшее снижение депозитных ставок зависит от динамики учетной ставки НБУ.

"В связи с достижением целевого уровня инфляции (4-6%) и благоприятными макроэкономическими условиями (в том числе на валютном рынке), в ближайшее время НБУ продолжит снижение учетной ставки, что приведет к снижению процентных ставок, особенно на короткие сроки», - прогнозирует директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Дополнительный фактор - повышение конкуренции в кредитовании, что будет стимулировать снижение процентных ставок по кредитам и как следствие - повлечет за собой снижение депозитных ставок для сохранения банками процентной маржи, добавляет банкир.

"Стоит также отметить, что с 10 марта НБУ меняет нормативы обязательного резервирования в гривне и инвалюте: установление нулевой нормы обязательного резервирования в гривне дает возможность банкам уменьшить процентные ставки на 0,4% в гривне - это дополнительно может повлиять на понижение ставок по кредитам и депозитам, - отмечает он. - В тоже время, норма обязательного резервирования в инвалюте увеличена до 10%, что на фоне избытка ликвидности в банковской системе в долларах и евро, приведет к дальнейшему понижению процентных ставок по валютным депозитам».

НБУ уже анонсировал дальнейшее понижение учетной ставки до 8% уже к концу 2020 года. В случае, если экономическая и политическая ситуации будут способствовать реализации этого курса, в долгосрочной перспективе банки продолжат снижать доходность депозитов, полагаю опрошенные финансисты.