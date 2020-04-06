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В марте украинцы забрали из банков 2,7 млрд грн и $19 млн

В марте украинцы забрали из банков 2,7 млрд грн и $19 млн
06.04.2020, 13:33

По данным Экспертной платформы НБУ, во второй декаде марта наблюдалась существенная нервозность в отношении валютных вкладов

За март остатки на банковских счетах населения сократились на 2,752 млрд грн (-0,8%) и на 19 млн в долларовом эквиваленте (-0,2%). Об этом сообщает Экспертная платформа Национального банка (НБУ).

Отмечается, что борьба с пандемией и экономическая неопределенность повлияли на то, что украинцы активно снимали деньги с банковских счетов. При этом в НБУ говорят, что эта тенденция была слабой и кратковременной.

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Оперативный мониторинг Нацбанка, показал, что после 25 марта сокращение остатков средств на счетах физлиц прекратилось. "Вклады в национальной валюте за последние 7 дней марта даже выросли на 4 млрд гривен (+ 1,2%)", - уточняют в НБУ.

Что касается средств в иностранной валюте, то в НБУ говорят, что во второй декаде марта, как и на валютном рынке, имела место существенная нервозность. После чего остатки физлиц в банках в долларовом эквиваленте почти не меняются.

В Нацбанке считают, что ситуация существенно отличается от острых фаз предыдущих кризисов. В частности, только в августе 2014 сокращение остатков средств физлиц в национальной валюте составило 1,44%, а в инвалюте - 3,11%.

Анна Андреева
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НБУ вклады физлиц
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