Ажиотаж на валютном рынке начал падать - НБУ

В течение 18-19 марта ажиотаж на валютном рынке, вызванный коронавирусом, начал падать, и украинцы продали валюты больше, чем купили. Об этом сообщает Экспертная платформа Национального банка (НБУ).

“Этим и объясняется то, что обменный курс на наличном рынке, который местами пересекал отметку 29 грн/$ в середине месяца, в дальнейшем снизился примерно на 1 гривню по курсам продажи. А в целом обменные курсы наличного и межбанковского рынка сблизились”, - говорится в сообщении.

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Согласно данным НБУ, 19 марта на наличном рынке украинцы купили всего $28,1 млн (минимум за месяц), а сдали в кассы - $39,8 млн.

Всплеск спроса на наличную валюту был зафиксирован 10-17 марта, что вызвало резкое снижение курса гривни. Пик покупок пришелся на 10, 11 и 16 марта: в эти дни украинские банки продали в кассах соответственно $148 млн, $114 млн и $106 млн. При том, что среднедневной спрос на наличную валюту в этом году составляет $64 млн. Пиковый спрос на валюту онлайн пришелся на 11 и 17 марта, добавили в Нацбанке.

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Всего с начала года по 19 марта банки выкупили у клиентов на $400 млн больше, чем продали им (куплено банками - $3,9 млрд, продано - $ 3,5 млрд).

Сейчас эксперты регулятора фиксируют тренд на возвращение рынка к состоянию начала марта, когда украинцы покупали на свои счета примерно столько же валюты, сколько и продавали.