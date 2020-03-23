Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ажиотаж на валютном рынке начал падать - НБУ

Ажиотаж на валютном рынке начал падать - НБУ
23.03.2020, 15:18

В НБУ зафиксировали снижение спроса на валюту впервые с начала острой фазы коронавирусного кризиса

В течение 18-19 марта ажиотаж на валютном рынке, вызванный коронавирусом, начал падать, и украинцы продали валюты больше, чем купили. Об этом сообщает Экспертная платформа Национального банка (НБУ).

“Этим и объясняется то, что обменный курс на наличном рынке, который местами пересекал отметку 29 грн/$ в середине месяца, в дальнейшем снизился примерно на 1 гривню по курсам продажи. А в целом обменные курсы наличного и межбанковского рынка сблизились”, - говорится в сообщении.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Согласно данным НБУ, 19 марта на наличном рынке украинцы купили всего $28,1 млн (минимум за месяц), а сдали в кассы - $39,8 млн.

Всплеск спроса на наличную валюту был зафиксирован 10-17 марта, что вызвало резкое снижение курса гривни. Пик покупок пришелся на 10, 11 и 16 марта: в эти дни украинские банки продали в кассах соответственно $148 млн, $114 млн и $106 млн. При том, что среднедневной спрос на наличную валюту в этом году составляет $64 млн. Пиковый спрос на валюту онлайн пришелся на 11 и 17 марта, добавили в Нацбанке.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Всего с начала года по 19 марта банки выкупили у клиентов на $400 млн больше, чем продали им (куплено банками - $3,9 млрд, продано - $ 3,5 млрд).

Сейчас эксперты регулятора фиксируют тренд на возвращение рынка к состоянию начала марта, когда украинцы покупали на свои счета примерно столько же валюты, сколько и продавали.

Кучук Марина
Напишите нам
покупка валюты продажа валюты валютный рынок курс гривни НБУ
Комментарии
Последние новости
 