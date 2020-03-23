Наличный курс: доллар и евро дешевеют

В понедельник, 23 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 10,87 коп и составляет 27,5187 грн. Курс продажи упал на 15,7 коп – до 28,4207 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,9 грн, максимальный - 28,12 грн. Для продажи минимальный курс – 27,9 грн, максимальный - 29,6 грн.

Средний курс покупки евро упал на 27,43 коп и составляет 29,2050 грн. Средний курс продажи упал на 36,60 коп до 30,4267.

Минимальный курс покупки для евро составил – 28,5 грн, максимальный - 29,75 грн. Для продажи минимальный курс – 29,85 грн, максимальный - 31,05 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,9 коп и составляет 3,035 грн. Средний курс продажи упал на 1,2 коп и составляет 3,657 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,35 грн. Для продажи минимальный курс – 3,4 грн, максимальный – 4,0 грн.