Украинцы снова понесли в банки валюту

За месяц сумма вкладов на счетах физлиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) увеличилась на 12,8 млрд грн и на 1 февраля достигла 487,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Из общей суммы вклады в национальной валюте составили 280,9 млрд грн (+1,4 млрд грн в месяц); вклады в валюте - 206,4 млрд грн (+11,5 млрд грн в месяц).

Полностью защищены вклады (в размере от 10 грн до 200 000 грн) 98,3% вкладчиков в банках-участниках ФГВФЛ. Гарантиями Фонда полностью покрывается 41,8% от общей суммы вкладов, или 203,9 млрд грн.

В структуре вкладчиков доля физлиц-предпринимателей (ФОП) составляет 3%, а общая сумма их вкладов - 31,1 млрд грн (6,4% от общей суммы вкладов).

По итогам 2019 года сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда выросла на 36 млрд грн и составила на 1 января 2020 года 474,4 млрд грн (в т.ч. 279,5 млрд грн - в гривне, 194,9 млрд грн - в валюте).

Ранее Совет НБУ рекомендовал Кабмину инициировать законопроект об отмене налога на проценты с депозитов и увеличении суммы возмещения по вкладам за счет ФГВФЛ.

В Нацбанке считают, что утверждение программы с МВФ может повлиять на снижение ставок по депозитам в гривне ниже 10%.

На сколько снизились депозитные ставки на 24 февраля, читайте в обзоре LIGA.net.

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На 1 февраля в реестре участников ФГВФЛ насчитывалось 74 банка. Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на эту дату, составила 13 млрд грн.