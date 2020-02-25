Украинцы снова понесли в банки валюту

За месяц сумма вкладов на счетах физлиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) увеличилась на 12,8 млрд грн и на 1 февраля достигла 487,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Из общей суммы вклады в национальной валюте составили 280,9 млрд грн (+1,4 млрд грн в месяц); вклады в валюте - 206,4 млрд грн (+11,5 млрд грн в месяц).
Полностью защищены вклады (в размере от 10 грн до 200 000 грн) 98,3% вкладчиков в банках-участниках ФГВФЛ. Гарантиями Фонда полностью покрывается 41,8% от общей суммы вкладов, или 203,9 млрд грн.
В структуре вкладчиков доля физлиц-предпринимателей (ФОП) составляет 3%, а общая сумма их вкладов - 31,1 млрд грн (6,4% от общей суммы вкладов).
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