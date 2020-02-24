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Небывалое падение: гривневые депозиты подешевели. Обзор рынка депозитов.

Небывалое падение: гривневые депозиты подешевели. Обзор рынка депозитов.
24.02.2020, 09:00

Процентные ставки по гривневым депозитам за прошлую неделю снизилсь так же, как и за весь последний квартал прошлого года

Депозитные ставки в украинских банках продолжают снижаться. На прошлой неделе снижение доходности гривневых депозитов достигло 0,66 п.п.. На столько же дешевели вклады в течении всего четвертого квартала ушедшего года. Вклады в долларах и евро менее значимо опустили процентные ставки (до 0,15 п.п.). Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 24.02.2020). Из 26 исследуемых банков, снизили ставки 8 (то есть 30%): КредиАгриколь Банк, АкордБанк, АП Банк, ИндустриалБанк, Пивденный, Приват-Банк, ПУМБ, Укрэксимбанк.

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально снизилась средняя ставка для депозитов сроком свыше года (на 0,66 п.п. до 11,21% годовых). Менее существенно потеряли вклады периодом от полугода (0,63 п.п. до 12,09% годовых). Следующими подешевели сбережения на сроки от 3 месяцев до полугода (на 0,43 п.п. до 11,71% годовых). Средняя ставка для вкладов на период от месяца до 3 упала на 0,34 п.п. до 9,60% годовых. Бессрочные сбережения потеряли 0,16 п.п. и предлагают 6,81% годовых. А депозиты на сроки менее месяца не претерпели изменений и предлагают 8,0% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Вклады в долларах максимально подешевели также на сроки свыше года (на 015 п.п. до 1,94% годовых). Депозиты сроком от полугода сбросили 0,13 п.п. и предлагают 1,69% годовых. Синхронно снизилась доходность сбережений для периодов от месяца и от 3 месяцев (на 0,01 п.п. до 0,98% годовых и до 1,33% годовых соответственно). Вклады сроком менее месяца по-прежнему предоставляют 1,06% годовых. Бессрочные сбережения набрали 0,01 п.п. и теперь предлагают 0,57% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Сбережения в евро дешевели не столь заметно. Бессрочные депозиты подорожали на 0,03 п.п. до 0,41% годовых. Вклады сроком менее месяца остались на прежнем уровне – 0,53% годовых. Вклады на период от месяца до 3 подешевели на 0,01 п.п. до 0,80% годовых. Доходность вкладов для периодов от 3 месяцев до полугода упала на 0,03 п.п. до 0,82% годовых. Опустилась и стоимость сбережений сроком от 6 месяцев до года (на 0,02 п.п. до 1,21% годовых). Депозиты периодами свыше года подорожали на 0,01 п.п. и предлагают 1,31% годовых.

В обзоре исследовались кредитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК Восток, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа-Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, Мисто Банк, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, Укрсиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс Банк.

Ишутина Анна
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депозиты процентные ставки
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