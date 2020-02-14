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В НБУ рассказали, как кредит МВФ повлияет на депозитные ставки

В НБУ рассказали, как кредит МВФ повлияет на депозитные ставки
14.02.2020, 08:17

В Нацбанке считают, что утверждение программы с МВФ может повлиять на снижение ставок по депозитам в гривне ниже 10%

В 2020 году ставки по депозитам в валюте могут снизиться до 1% и ниже 10% - по гривневым при условии утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). 

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации, передает Интерфакс-Украина.

По словам Чурия, в прошлом году шоком для всех было укрепление гривни. "В этом году.., если у нас все будет нормально с МВФ, будет еще один шок - будут демонстрации под Национальным банком, поскольку люди будут получать по своим сбережениям: по депозитам в валюте - до 1%, а по гривне - ниже 10%", - сказал Чурий.

При этом он отметил, что снижение ставок по депозитам позитивно отразится на украинской экономике в целом.

  • По данным Фонда гарантирования вкладов, за 2019 год общая сумма вкладов физлиц в банках выросла на 36 млрд грн и составила 474,44 млрд грн.
  • Банки снижают ставки с начала года. По итогам прошлой недели доходность банковских вкладов преимущественно снизилась для всех валют. В частности, средние ставки по депозитам в гривне в зависимости от срока составляют от 7,01% до 13,06% годовых; в долларах - от 0,44% до 2,24%, в евро - от 0,31% до 1,42%.
  • Ранее Совет НБУ рекомендовал Кабмину инициировать законопроект об отмене налога на проценты с депозитов и увеличении суммы возмещения по вкладам за счет ФГВФЛ.

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депозиты МВФ НБУ Олег Чурий
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