В НБУ рассказали, как кредит МВФ повлияет на депозитные ставки

В 2020 году ставки по депозитам в валюте могут снизиться до 1% и ниже 10% - по гривневым при условии утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).
Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации, передает Интерфакс-Украина.
По словам Чурия, в прошлом году шоком для всех было укрепление гривни. "В этом году.., если у нас все будет нормально с МВФ, будет еще один шок - будут демонстрации под Национальным банком, поскольку люди будут получать по своим сбережениям: по депозитам в валюте - до 1%, а по гривне - ниже 10%", - сказал Чурий.
При этом он отметил, что снижение ставок по депозитам позитивно отразится на украинской экономике в целом.
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