Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Депозитные ставки падают. Обзор рынка депозитов

Депозитные ставки падают. Обзор рынка депозитов
10.02.2020, 09:00

Мы регулярно проводим обзор актуальных процентных ставок по банковским вкладам. Какие изменения произошли на рынке за последнюю неделю

По итогам прошлой недели доходность банковских вкладов преимущественно снизилась для всех валют. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 10.02.2020). Снизили депозитные ставки 8 банков из 27 исследуемых: КредиАгриколь, Восток, Универсал Банк, Конкорд, МТБ Банк, Мегабанк, Правэкс, ПроКредитБанк.

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально подешевели вклады сроком свыше года (на 1,17 п.п. до 12,12% годовых). Не так существенно опустили доходность бессрочные сбережения (на 0,32 п.п. до 7,01% годовых). Депозиты сроком до месяца подешевели на 0,25 п.п. до 8,25% годовых. Снизили стоимость и вклады периодом от месяца до 3 (на 0,10 п.п. до 9,98% годовых). А депозиты на сроки от 3 до 6 месяцев подорожали, на 0,23 п.п. и предлагают 12,49% годовых. Вклады сроком от полугода до года прибавили 0,36 п.п. и предоставляют 13,06% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Максимально подешевели долларовые депозиты для сроков от 3 до 6 месяцев (на 0,76 п.п. до 1,50% годовых). Менее значимо сбросили бессрочные сбережения (0,03 п.п. до 0,44%). Доходность вкладов периодом от месяца до 3 упала на 0,02 п.п. и составляет 0,99% годовых. Депозиты на периоды до месяца не изменились в ставках и по-прежнему предлагают 1,06% годовых. Вклады на срок от полугода до года подорожали на 0,45 п.п. до 1,98% годовых. Сбережения свыше года набрали 0,22 п.п. и предлагают 2,24% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Сбережения в евро максимально убавили в цене на период от 3 до 6 месяцев (0,51 п.п. до 0,93% годовых). Опустилась доходность вкладов и для бессрочных депозитов (на 0,04 п.п. до 0,31% годовых). Депозиты периодом от месяца до 3 подешевели 0,02 п.п. до 0,83% годовых. А вклады сроком до месяца не претерпели изменений, средняя ставка составляет 0,62% годовых. Сбережения на периоды от полугода до года подорожали на 0,39 п.п. до 1,33% годовых. Депозиты на сроки свыше года подняли стоимость на 0,07 п.п. до 1,42% годовых.

Напишите нам
депозиты процентные ставки
Комментарии
Последние новости
 