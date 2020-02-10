Депозитные ставки падают. Обзор рынка депозитов

По итогам прошлой недели доходность банковских вкладов преимущественно снизилась для всех валют. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 10.02.2020). Снизили депозитные ставки 8 банков из 27 исследуемых: КредиАгриколь, Восток, Универсал Банк, Конкорд, МТБ Банк, Мегабанк, Правэкс, ПроКредитБанк.

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально подешевели вклады сроком свыше года (на 1,17 п.п. до 12,12% годовых). Не так существенно опустили доходность бессрочные сбережения (на 0,32 п.п. до 7,01% годовых). Депозиты сроком до месяца подешевели на 0,25 п.п. до 8,25% годовых. Снизили стоимость и вклады периодом от месяца до 3 (на 0,10 п.п. до 9,98% годовых). А депозиты на сроки от 3 до 6 месяцев подорожали, на 0,23 п.п. и предлагают 12,49% годовых. Вклады сроком от полугода до года прибавили 0,36 п.п. и предоставляют 13,06% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Максимально подешевели долларовые депозиты для сроков от 3 до 6 месяцев (на 0,76 п.п. до 1,50% годовых). Менее значимо сбросили бессрочные сбережения (0,03 п.п. до 0,44%). Доходность вкладов периодом от месяца до 3 упала на 0,02 п.п. и составляет 0,99% годовых. Депозиты на периоды до месяца не изменились в ставках и по-прежнему предлагают 1,06% годовых. Вклады на срок от полугода до года подорожали на 0,45 п.п. до 1,98% годовых. Сбережения свыше года набрали 0,22 п.п. и предлагают 2,24% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Сбережения в евро максимально убавили в цене на период от 3 до 6 месяцев (0,51 п.п. до 0,93% годовых). Опустилась доходность вкладов и для бессрочных депозитов (на 0,04 п.п. до 0,31% годовых). Депозиты периодом от месяца до 3 подешевели 0,02 п.п. до 0,83% годовых. А вклады сроком до месяца не претерпели изменений, средняя ставка составляет 0,62% годовых. Сбережения на периоды от полугода до года подорожали на 0,39 п.п. до 1,33% годовых. Депозиты на сроки свыше года подняли стоимость на 0,07 п.п. до 1,42% годовых.