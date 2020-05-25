Проценты по депозитам продолжают снижаться. Обзор рынка

В течении прошедших двух недель ставки по депозитам снизились. Заметнее опустилась доходность по гривневым вкладам. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 23.05.2020). Снизили ставки КредиАгрикольБанк, Универсал Банк, Индустриалбанк, Пивденный, ПУМБ, Приват, ПроКредитБанк, Райффайзен Банк Аваль.
Гривневые вклады существеннее опустили средние депозитные ставки. Синхронно снизилась доходность для сроков свыше полугода и свыше года (на 0,22 п.п. до 10,63% и до 10,29% годовых соответственно). Депозиты на период от 3 месяцев до полугода подешевели на 0,20 п.п. и предлагают 10,49% годовых. Средняя ставка для периодов от месяца до трех упала на 0,18 п.п. и составляет 8,78% годовых. Вклады сроком до месяца не претерпели изменений и предоставляют 8,8% годовых. А доходность бессрочных сбережений выросла на 0,24 п.п. до 6,72% годовых.
Вклады в долларах менее заметно снизили процентные ставки. Максимально потеряли в ставках сроки от полугода до года - 0,5п.п., и предлагают 1,54 % годовых. Синхронно опустилась доходность депозитов на сроки свыше трех месяцев и свыше года (на 0,03 п.п. до 1,20% и до 1,97% годовых соответственно). Депозиты сроком от месяца до трех подешевели на 0,01 п.п. до 0,96% годовых. Депозиты периодом менее месяца по-прежнему предоставляют 2,19% годовых. А бессрочные сбережения подорожали на 0,32 п.п. и предлагают 0,69% годовых.
Депозиты в евро снизили ставки минимально. Средняя ставка для вкладов сроком свыше года упала на 0,02 п.п. и составляет 1,22% годовых. Вклады на периоды от месяца до трех подешевели на 0,01 п.п. до 0,84% годовых. Остальные периоды не изменились и предлагают те же проценты, что и ранее: на сроки до месяца - 2,16% годовых, от трех до 6 месяцев - 0,81% годовых, а от 6 до 12 - 1,15% годовых. Бессрочные сбережения предоставляют 0,29% годовых.
В обзоре исследовались кредитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСТОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, Мисто Банк, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.