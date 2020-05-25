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Проценты по депозитам продолжают снижаться. Обзор рынка

Проценты по депозитам продолжают снижаться. Обзор рынка
25.05.2020, 09:00

Мы регулярно проводим анализ процентних ставок по депозитам в украинских банках. Какие изменения произошли за последние две недели подано в обзоре

В течении прошедших двух недель ставки по депозитам снизились. Заметнее опустилась доходность по гривневым вкладам. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 23.05.2020). Снизили ставки КредиАгрикольБанк, Универсал Банк, Индустриалбанк, Пивденный, ПУМБ, Приват, ПроКредитБанк, Райффайзен Банк Аваль.

Средние ставки по депозитам в гривне

Гривневые вклады существеннее опустили средние депозитные ставки. Синхронно снизилась доходность для сроков свыше полугода и свыше года (на 0,22 п.п. до 10,63% и до 10,29% годовых соответственно). Депозиты на период от 3 месяцев до полугода подешевели на 0,20 п.п. и предлагают 10,49% годовых. Средняя ставка для периодов от месяца до трех упала на 0,18 п.п. и составляет 8,78% годовых. Вклады сроком до месяца не претерпели изменений и предоставляют  8,8% годовых. А доходность бессрочных сбережений выросла на 0,24 п.п. до 6,72% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Вклады в долларах менее заметно снизили процентные ставки. Максимально потеряли в ставках сроки от полугода до года - 0,5п.п., и предлагают 1,54 % годовых. Синхронно опустилась доходность депозитов на сроки свыше трех месяцев и свыше года (на 0,03 п.п. до 1,20% и до 1,97% годовых соответственно). Депозиты сроком от месяца до трех подешевели на 0,01 п.п. до 0,96% годовых. Депозиты периодом менее месяца по-прежнему предоставляют 2,19% годовых. А бессрочные сбережения подорожали на 0,32 п.п. и предлагают 0,69% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Депозиты в евро снизили ставки минимально. Средняя ставка для вкладов сроком свыше года упала на 0,02 п.п. и составляет 1,22% годовых. Вклады на периоды от месяца до трех подешевели на 0,01 п.п. до 0,84% годовых. Остальные периоды не изменились и предлагают те же проценты, что и ранее: на сроки до месяца - 2,16% годовых, от трех до 6 месяцев - 0,81% годовых, а от 6 до 12 - 1,15% годовых. Бессрочные сбережения предоставляют 0,29% годовых.

В обзоре исследовались кредитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСТОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, Мисто Банк, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.

Анна Ишутина
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