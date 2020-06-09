На что обращать внимание при размещении депозитов: советы от НБУ

Национальный банк рассказал, на что стоит обращать внимание при размещении вкладов на депозитных счетах. По статистике регулятора, этими вопросами задается около 7% украинцев, сообщает пресс-служба НБУ.

Итак, основные моменты, к которым вкладчикам нужно уделить особое внимание.

Автоматическое продление срока действия депозита

Является возможным только при условии получения согласия вкладчика. Например, если это было указано в самом договоре или клиент поставил “галочку” в соответствующем поле мобильного приложения, то автоматическая пролонгация будет абсолютно законной, отмечают в Нацбанке.

Если же вкладчик хочет оставить за собой право снимать деньги в любое время в связи с собственным “форс-мажором”, то такой пункт непременно стоит внести в договор. Иначе банк может отказаться выдавать вклад в связи с неправомерностью такого требования.

Также в НБУ настоятельно посоветовали клиентам выбирать тот вид депозитов, условия которого будут устраивать их полностью, а банкам - по возможности идти навстречу своим клиентам.

Возврат депозита и возможные комиссии

В договоре должны быть четко прописаны условия возврата депозита, а также комиссии при возврате или пополнении вклада. В банковских тарифах должно указываться, что комиссия за снятие денег не распространяется на проценты и сумму вклада, подчеркивает регулятор.

Если клиент после окончания срока действия депозита желает перевести деньги на текущий счет и снять их наличкой через кассу, никаких комиссий при этом быть не должно.

О главном

Многих недоразумений можно избежать, если перед размещением депозитов внимательно прочитать договор, изучить его условия, возможные нюансы и риски, объясняет регулятор.

“Если в отношениях с банком все же возникла ситуация, в которой банк, по вашему мнению, нарушил условия договора и ваши права, напишите обращение на имя руководства финучреждения. Если банк отказывается идти навстречу и пренебрегает жалобой, нужно обращаться в НБУ”, - прокомментировали ситуацию с нарушениями в Нацбанке.

источник - bank.gov.ua

Читайте также: Банки не планируют летние бонусы на депозиты