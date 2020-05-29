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Впервые с марта срочные валютные депозиты не уменьшились за неделю - НБУ

Впервые с марта срочные валютные депозиты не уменьшились за неделю - НБУ
29.05.2020, 14:36

С начала мая сумма гривневых средств физлиц в банках увеличилась на 1,8%, срочных депозитов - почти не изменилась

В течение недели, закончившейся 22 мая, гривневые средства населения в целом уменьшились на 0,4% (на 1,5 млрд грн), а общая сумма срочных гривневых депозитов выросла на 0,2% (на 300 млн грн), сообщает Национальный банк Украина в еженедельном обзоре банков.

Объем валютных средств сократился на 0,1% ($ 8 млн) в долларовом эквиваленте, срочных валютных депозитов - практически не изменился. Темпы оттока валютных средств умеренные по сравнению с кризисами 2008 и 2014 годами, подчеркивают в НБУ.

В течение мая гривневые средства физлиц выросли на 1,8% и теперь превышают сумму до начала оттока. Тогда как объемы срочных гривневых депозитов и валютных средств населения практически не изменились.

Впервые с марта срочные валютные депозиты не уменьшились за неделю - НБУ

 

Источник: НБУ

В мае стоимость новых срочных гривневых вкладов продолжала снижаться, как и раньше. Наиболее заметно по краткосрочным депозитам. Ставки по валютным вкладам в мае незначительно выросли.

Спрос на потребительские кредиты постепенно восстанавливается, отмечают в обзоре. Количество визитов на сайты банков возвращается на докризисный уровень. Тогда как визиты на сайты небанковских финучреждений остановились на уровне 50% с начала февраля.

Работа банковской инфраструктуры возобновляется. Ослабление карантина позволило банкам увеличить долю рабочих банкоматов до 97%, а отделений - до 87%.

  • Общая сумма вкладов физлиц (в т.ч. предпринимателей) в банках-участниках ФГВФЛ за апрель выросла на 4,09 млрд грн, сообщила пресс-служба Фонда.

  • Более четверти украинцев во время карантина занимали деньги, у 6% появились большие долги. Об этом свидетельствуют результаты исследования Active Group, проведенного с 10 по 12 мая.

Светлана Заражевская
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