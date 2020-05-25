Более четверти украинцев во время карантина занимали деньги - опрос

Почти четверть респондентов рассказали о появлении небольших долгов за два месяца карантина, еще почти 6% - о том, что задолжали много. Об этом свидетельствуют результаты исследования Active Group, проведенного с 10 по 12 мая.
Более половины опрошенных сказали, что не занимали во время карантина, а 8,3% сами давали в долг.
Больше всего крупных долгов появилось у опрошенных от 30 до 39 лет. Меньше брали взаймы респонденты от 60 лет.
16,7% респондентов рассказали, что потеряли работу в течение карантина. Они сообщили об этом, отвечая на вопрос о негативных изменениях во время карантина.
Компания Active Group провела исследование методом CATI (телефонные интервью с четко структурированной анкетой с помощью интеллектуальных систем). Опросили 1523 жителей всей Украины без оккупированных регионов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону Украины и типу населенного пункта (город/село). Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,6%.
Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".