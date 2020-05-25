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Более четверти украинцев во время карантина занимали деньги - опрос

Более четверти украинцев во время карантина занимали деньги - опрос
25.05.2020, 14:47

Большие долги появились почти у 6% населения

Почти четверть респондентов рассказали о появлении небольших долгов за два месяца карантина, еще почти 6% - о том, что задолжали много. Об этом свидетельствуют результаты исследования Active Group, проведенного с 10 по 12 мая.

Более четверти украинцев во время карантина занимали деньги - опрос

Более половины опрошенных сказали, что не занимали во время карантина, а 8,3% сами давали в долг.

Более четверти украинцев во время карантина занимали деньги - опрос

Больше всего крупных долгов появилось у опрошенных от 30 до 39 лет. Меньше брали взаймы респонденты от 60 лет.

16,7% респондентов рассказали, что потеряли работу в течение карантина. Они сообщили об этом, отвечая на вопрос о негативных изменениях во время карантина.

Компания Active Group провела исследование методом CATI (телефонные интервью с четко структурированной анкетой с помощью интеллектуальных систем). Опросили 1523 жителей всей Украины без оккупированных регионов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону Украины и типу населенного пункта (город/село). Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,6%.

  • Украинцы с доходом выше среднего берут деньги в кредит в основном для того, чтобы дожить несколько дней до зарплаты, или для покупки техники или других товаров, свидетельствуют результаты исследования компании CBR.
  • Более половины украинцев не хранят деньги в банках. Хотя уровень недоверия к этим финучреждениям за два года снизился.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Ольга Чайка
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исследование долг карантин личные деньги
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